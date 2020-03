Coronavirus, gli agricoltori scrivono a De Luca.

Lettera aperta al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Appello della Confederazione Italiana Agricoltori per l’attuazione di proposte e fronteggiare la crisi

Mastrocinque, Presidente CIA Campania:

Il documento è frutto del lavoro di condivisione delle cinque territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

Tra le proposte: programmi di ritiro dal mercato a prezzo garantito, velocizzare contributi e pagare anticipi 2020 al 70%

“Abbiamo deciso di indirizzare al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, una lettera aperta, che non è solo un cahiers de doléances, ma un insieme di proposte concrete, attuabili e di soccorso per consentire al comparto agricolo della Campania di poter fronteggiare con armi non spuntate questa tremenda crisi che investe la salute e l’economia nazionale”.

L’appello della Confederazione Italiana Agricoltori, firmato dal presidente regionale Alessandro Mastrocinque, è frutto del lavoro di condivisione con le cinque territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e propone una visione collaborativa e di sistema per supportare le singole filiere produttive che oggi sono in ginocchio. Basti pensare che i primi comparti che sono andati in crisi sono quello florovivaistico e del latte vaccino e bufalino. Nel giro di qualche giorno, purtroppo, stanno andando in crisi il comparto vitivinicolo, per il quale la Cia ha chiesto l’attivazione della “Vendemmia Verde”, e dell’ortofrutta.

Tutti i comparti agricoli, stanno vivendo la crisi e in questo momento hanno bisogno di due azioni immediate:

misure a sostegno della vendita del prodotto; iniezione di liquidità e per la prosecuzione dell’attività.

“Tra le diverse e urgentissime proposte a sostegno degli agricoltori campani evidenziate al Presidente De Luca – hanno commentato all’unisono i cinque presidenti provinciali – ne vogliamo segnalare rapidamente alcune: per il sostegno al prodotto, è possibile avviare programmi di ritiro dal mercato a prezzo garantito, mente per la necessaria liquidità la Regione può velocizzare i pagamenti anche quelli bloccati dal 2017 e pagare gli anticipi 2020 al 70 %”.

“Sono certo De Luca non lascerà il nostro appello senza risposte e da quanto emerso nelle ultime ore dalle interlocuzioni avute con gli uffici regionali, siamo ottimisti sul fatto che a breve saranno effettuati i pagamenti.

