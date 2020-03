Coronavirus, Fenailp ribadisce: stop al pagamento delle tasse per 3 mesi.

Sabato Pecoraro Presidente della Fe.n.a.i.l.p, ribadisce la richiesta di totale abolizione del pagamento di tutti i tributi per tre mesi , per tutte le Aziende del Commercio dell’Artigianato del Turismo e dei Servizi che operano in tutta Italia

La richiesta è stata nuovamente inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

“Pur apprezzando il notevole sforzo del Governo, scrive il Presidente Sabato Pecoraro, per tutte le misure adottate nel Decreto Cura Italia, le stesse non saranno sufficienti per offrire un adeguato “ sollievo” alle aziende che non saranno in grado di affrontare il pagamento di quanto dovuto a livello locale e nazionale nei termini previsti dal Decreto di ieri, che sono stati solo slittati.”

Il Presidente ribadisce che i danni subiti a tutti i livelli ed i tutti i settori hanno proporzioni inimmaginabili e se pur apprezzabili gli sforzi del Governo non sono sufficienti.

Il Paese non può sollevarsi da solo occorre un intervento straordinario dell’Unione Europea che deve venire in soccorso dell’Italia e di tutti gli Stati membri.

Il Presidente Pecoraro, nella nota inoltrata al Presidente Conte, a nome di tutte le Categorie della Piccola e Media Impresa, rappresentate dalla FE.N.A.I.L.P., chiede ancora una volta , l’abolizione e non il differimento , del pagamento di tutti i tributi per almeno tre mesi da parte di tutte le Aziende Italiane.