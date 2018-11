Coppola Industria Alimentare è “Leader della Crescita 2019” per l’alimentare nella classifica de Il Sole24Ore.

Tra i “Leader della Crescita 2019” per l’Alimentare c’è l’azienda Coppola Industria Alimentare, azienda innovativa specializzata nelle conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro.

L’azienda ha conquistato il 6° posto assoluto tra le aziende alimentari – prima azienda alimentare in Campania e seconda nel Sud Italia – nella classifica di 350 aziende italiane redatta dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista.



La presenza internazionale e la capacità di innovarsi restando fedele alla tradizione familiare sono i fattori chiave che hanno permesso all’ azienda salernitana di affermarsi in più di 40 paesi con prodotti base della Dieta Mediterranea quali conserve di pomodoro, legumi, sughi pronti, zuppe.



“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato Ernesto Coppola, ceo della Coppola Foods – che ci posiziona come una delle principali aziende innovative nel settore alimentare in Italia. La nostra missione è rendere il buon cibo migliore attraverso l’utilizzo di ingredienti di qualità, packaging innovativi e comunicazione trasparente ed informativa. La forte crescita sostenuta dalla nostra azienda negli ultimi tre anni è a conferma della validità della nostra visione di mercato e della passione della squadra tutta.”

Coppola Industria Alimentare Srl fa parte del gruppo Coppola Foods ed è un’azienda innovativa italiana specializzata nelle conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro.La missione dell’azienda è rendere il buon cibo migliore attraverso l’utilizzo di ingredienti di qualità, packaging innovativi e comunicazione trasparente ed informativa. La gamma prodotti comprende prodotti base della Dieta Mediterranea quali conserve di pomodori, legumi e verdure, sughi pronti, zuppe e cereali.Coppola Foods, è un’azienda familiare di quarta generazione con una lunga esperienza nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, risalente al 1903.L’ azienda, con sede a Mercato San Severino in provincia di Salerno ed uffici nel Regno Unito, Brasile ed Australia, è oggi presente in più di 40 paesi principalmente nei canali della grande distribuzione organizzata ed Horeca.

Leader della Crescita 2019

Leader della crescita 2019 è la lista delle 350 aziende italiane autocandidatesi che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2014 e il 2017, realizzata da Sole 24 Ore e Statista.

Maggiori informazioni su: http://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2019/