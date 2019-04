Conoscere la Borsa: la lezione di Federico Sella nell’evento organizzato da Fondazione Carisal.

Alle ore 10 00’ di oggi, martedì 2 aprile 2019, i giovani studenti salernitani hanno ascoltato la Lezione su “Patrimonio, impegno per il futuro” di Federico Sella” Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Patrimoni Sella & Co.

Circa 160 gli studenti intervenuti, accompagnati dai docenti referenti dei 20 Istituti Scolastici di Salerno e provincia che hanno preso parte con complessivi 20 team, all’edizione 2018 di Conoscere la Borsa.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, grazie al contributo degli sponsor Banca Patrimoni Sella e Co, Banco di Napoli, Banca Widiba e Marzotto Sim , si colloca nell’ambito del Ciclo di incontri di Conoscere la Borsa”, progetto promosso a livello locale, per il 12° anno consecutivo, dalla Fondazione, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’economia e della finanza tra i giovani e per assicurare agli studenti salernitani una migliore formazione e crescenti opportunità professionali.

L’incontro è stato introdotto dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Alfonso Cantarella e si è concluso con un emozionante intervento di Enzo Todaro.

Al termine della lezione di Federico Sella, le domande degli studenti e dei docenti intervenuti hanno dato luogo ad un interessante e vivace dibattito che è terminato con le premiazioni delle due squadre vincitrici a livello locale:“Training stars” dell’ I.I.S. Genovesi – Da Vinci sez Tecnico – economico di Salerno e “Salmogec” dell’I.I.S. L. Da Vinci di Sapri (Sa), rispettivamente prime nella classifica generale e nella classifica della sostenibilità (Concorso scolastico).

Come premio per la prima squadra vincitrice (nella classifica generale) “Training Stars” la partecipazione al Meeting Nazionale di Conoscere la Borsa che si svolgerà a Volterra dal 9 all’11 aprile 2019, insieme agli studenti coinvolti in Italia da altre 7 Fondazioni e da 1 Cassa di Risparmio: FCR Cuneo; FCR Cento; FCR Gorizia; FCR San Miniato; FCR Trento e Rovereto; FCR Fabriano e Cupramontana; FCR Viterbo e CR di Volterra.

Tre giorni all’insegna di visite ed intrattenimenti e di momenti di cultura per le squadre prime classificate a livello locale in Italia, a cura della Cassa di Risparmio di Volterra. La Fondazione Carisal offrirà invece agli studenti e ai docenti il viaggio di andata e ritorno da Salerno a Volterra.

A tutti gli studenti e i docenti delle seguenti Scuole che hanno preso parte grazie alla Fondazione Carisal all’edizione 2018 di “Conoscere la Borsa” è stato consegnato un attestato e un premio di partecipazione:

Si tratta dei seguenti Istituti scolastici superiori: Genovesi – Da Vinci (sez Liceo Scientifico e sez tecnico economico), Alfano I e Liceo Da Procida di Salerno; Corbino di Contursi Terme (Sa); Glorioso di Montercorvino Rovella- sez. distaccata di Giffoni V.P. (Sa); Da Vinci di Sapri; Sensale, Rea e Vico (Liceo Linguistico e sezione Tecnico- ex Pucci) di Nocera Inferiore (Sa), Della Corte-Vanvitelli e Genoino di Cava de’ Tirreni (Sa); Besta e Medi di Battipaglia (Sa); Confalonieri di Campagna, Comite di Maiori, Castel San Lorenzo (sez. distaccata di Laurino); Sacco di Sant’ Arsenio e Pittoni di Pagani.