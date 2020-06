Cassa integrazione per molti ancora un miraggio.

Cassa integrazione Covid19, una buona parte, non ha ancora avuto nulla.Oltre un terzo delle domande autorizzate della cassa integrazione in deroga non è stato liquidato in provincia di Salerno Peppe Marchesano responsabile Filca Cisl: “Migliaia di lavoratori aspettano ancora i soldi di marzo”e aprile .

Anche la situazione dei pagamenti delle Cig ordinarie per Covid 19, fanno registrare ritardi e difficoltà nei pagamenti. Oggi siamo nella condizione di avere da un lato, il mancato recepimento del sostegno al reddito, e dall’altro una prospettiva di ripresa con molte ombre.

Il nostro ruolo,aggiunge il sindacalista della filca CISL, è di vigilare sul sistema e di chiedere interventi ove ci siano anomalie o ritardi dovute a carenze tecniche organizzative.

Infine, aggiunge Marchesano, valuteremo le opportunità di ripresa che offrirà Ecobonus quando avremo il quadro definitivo nel decreto attuativo previsto a giorni.