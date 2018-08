Campania, finanziamenti ad associazioni e comuni per eventi culturali annualità 2018.

da CampaniaEuropa.it

Con deliberazione n. 495 del 2 agosto 2018 Regione Campania ha adottato il bando per l’assegnazione di contributi per la promozione di iniziative culturali per l’anno 2018, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2003 e n. 3/2017.

Il bando è dotato di risorse per complessivi € 2.600.000,00 distribuite su 3 assi d’intervento.

Natura dei contributi alle iniziative culturali 2018

I contributi possono essere:

contributi annuali ordinari, concessi per un programma di iniziative di durata almeno semestrale; contributi speciali, concessi a sostegno di singole iniziative di durata almeno semestrale; contributi straordinari per eventi a sostegno di iniziative di durata almeno trimestrale.

Ammontare dei contributi erogabili

I contributi annuali ordinari possono raggiungere l’importo di € 50.000,00, a copertura del 50% delle spese ammissibili.

I contributi speciali possono raggiungere l’importo di € 30.000,00, a copertura del 30% delle spese ammissibili.

I contributi straordinari possono raggiungere l’importo di € 24.000,00 a copertura del 60% delle spese ammissibili.

Il costo complessivo dei progetti per i quali si chiede il contributo dev’essere non inferiore a € 10.000,00.

Tipologia di iniziative finanziabili

Tutte le iniziative proposte devono essere rivolte alla valorizzazione del territorio campano, e realizzate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. In particolare, i contributi erogabili possono riguardare:

mostre di pittura, scultura e fotografia;

festival, premi e rassegne letterarie, filosofiche, scientifiche e delle arti performative;

attività di ricerca scientifica e approfondimento del pensiero filosofico;

convegnistica;

iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni;

iniziative di valorizzazione del patrimonio locale promosse da enti locali e altri enti pubblici ubicati nel territorio campano.

Beneficiari

Possono fare richiesta di contributo,

gli enti, le associazioni e le fondazioni iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2003;

le istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 7/2003;

gli enti, le associazioni e le fondazioni non iscritte agli albi predetti e che svolgono attività culturali rientranti tra quelle ammesse a contributo;

predetti e che svolgono attività culturali rientranti tra quelle ammesse a contributo; gli enti locali e gli altri enti pubblici ubicati sul territorio della Regione Campania.

Termine di presentazione delle domande di contributo

Le domande di accesso ai contributi previsti dal bando potranno essere inoltrate a decorrere dal 6 settembre 2018 e fino al 30 settembre 2018.

⇒ Scarica il Bando iniziative culturali Campania 2018.