Bando ISI Inail Campania 2017, 130.000 euro a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro.

Pubblicato il bando I.S.I. I.N.A.I.L. 2017 per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

La misura è stata dotata di risorse pari ad € 23.684.422,00 per gli interventi da finanziare in Campania, distribuite tra i 5 assi d’intervento descritti nel bando, come segue:

, progetti di investimento e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Euro 8.194.534,00; Asse 2, progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), Euro 8.357.619,00 Euro;

progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), Euro 8.357.619,00 Euro; Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Euro 4.916.721,00;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Euro 4.916.721,00; Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, Euro 702.735,00;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, Euro 702.735,00; Asse 5, progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, Euro 1.512.813,00.

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare i programmi d’investimento, rientranti in almeno uno degli assi descritti, nelle sedi produttive ubicate in Campania.

Causa l’inammissibilità della domanda l’avere usufruito dei contributi ISI INAIL negli anni 2014 – 2016, oppure l’avere beneficiato dei contributi Inail Fipit 2014, ovvero dei contributi previsti dal Bando ISI INAIL Agricoltura 2016.

A seconda dell’asse in cui ricade il programma da realizzare, è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura massima del 65% delle spese ammissibili elencate negli allegati al bando (da intendersi al netto dell’i.v.a.), comunque fino all’importo massimo di Euro 130.000,00.

La procedura di invio delle domande di accesso ai finanziamenti, distinta in 3 fasi, sarà aperta il 19 aprile 2018.

⇒ Scarica il Bando ISI Inail Campania 2017 completo di allegati.