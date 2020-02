Ambulanti e parcheggi, Picarone: approvata Carta dei Servizi e superata Bolkenstein.

Dichiarazioni On. Franco Picarone: “Approvato, da poche ore, il Testo Unico sul Commercio. Grazie agli emendamenti PD di cui sono stato primo firmatario, sono state incluse importanti norme anche in favore del commercio su aree pubbliche. Introdotta la Carta dei Servizi in luogo del DURC: un provvedimento che aiuta il settore in un momento di crisi dei consumi a rientrare nel regime di autorizzazione delle attività, anche per operatori in difficoltà economica. Gli ambulanti ricevono così dalla Regione Campania un altro riconoscimento importante dopo i bandi per i finanziamenti agevolati”.

Bolkestein – “Altra novità importante in base al nuovo Testo Unico: per i posteggi è superata la Bolkestein. Infatti per il rinnovo basta semplice richiesta dell’interessato senza dover ricorrere ad evidenza pubblica”.