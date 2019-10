Albanella, il 3 ottobre a Palazzo Spinelli presentazione del corso per “Operatore dei servizi di promozione ed accoglienza indirizzo strutture ricettive per giovani dai 14 ai 18 anni”

“Imparare lavorando, in Campania si può” è il titolo dell’iniziativa in programma ad Albanella giovedì 3 ottobre, presso Palazzo Spinelli. Nel corso di un incontro alle 11.30 sarà presentato il corso gratuito “formazione-lavoro” dal titolo “Operatore dei servizi di promozione ed accoglienza indirizzo strutture ricettive per giovani dai 14 ai 18 anni”, della durata di 3 anni.

Alla presentazione interverranno sindaci, dirigenti scolastici e assistenti sociali del territorio. Il soggetto attuatore è l’Agenzia formativa Blue Zone srls di Albanella.

Lo scopo del progetto è quello di contrastare la dispersione scolastica, creando un collegamento tra istruzione e formazione professionale e quindi il mondo del lavoro. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio, enti pubblici, parrocchie e associazioni.