A NOVEMBRE, DA VIRVELLE SALERNO, PARTE IL CORSO GRATUITO “BRAND SPECIALIST” CHE INSEGNA AD AGIRE CON EFFICACIA NEL MONDO DEL LAVORO

In collaborazione con Adecco Formazione, finanziato da Formatemp

VIRVELLE PROPONE IL CORSO GRATUITO

“BRAND SPECIALIST. Agire con efficacia nel mercato del lavoro”

In programma dal 4 novembre, dal lunedì al venerdì, a Salerno

Salerno, 08 ottobre 2019 – In collaborazione con Adecco Formazione, Virvelle propone il corso gratuito “BRAND SPECIALIST. Agire con efficacia nel mondo del lavoro”, finanziato da Formatemp, che avrà inizio lunedì 4 novembre, nelle aule di formazione, a Salerno. Sulla scorta delle più recenti indicazioni del Marketing digitale, l’utilizzo di strumenti efficaci aiuta a migliorare la reputazione online, che risulta necessaria durante la ricerca di un’occupazione. Aperto agli appassionati del settore, il corso mira alla comprensione delle strategie di branding e all’acquisizione delle relative competenze, utili alla creazione di un’immagine vincente, sia in termini personali che nelle diverse declinazioni legate al business, imparando a far emergere i propri punti di forza nel mercato del lavoro. I partecipanti conosceranno le principali strategie reputazionali, diverse in base agli obiettivi, al contesto competitivo, al pubblico di destinazione, alle campagne di Marketing e al budget disponibile, facendo leva sugli strumenti digitali e, in particolare, attraverso i social media.

DESTINATARI E MODALITA’ DI ACCESSO. Il corso è rivolto a 21 diplomati e laureati, inoccupati e disoccupati, orientati a comunicare al meglio se stessi e il proprio profilo professionale. L’iscrizione è a numero chiuso, i posti sono limitati. DURATA E METODOLOGIA. Il corso si articola in 158h di formazione, dal lunedì al venerdì, a partire dal 04/11/2019. Le attività prevedono lezioni in aula, laboratori didattici ed esercitazioni, con l’ausilio di applicativi digitali. LUOGO. Il corso si terrà presso la sede di Virvelle, sita in Piazzetta Barracano n.13, a Salerno.

INFO E ISCRIZIONI. info@virvelle.com; Tel. 089/221440; virvelle.com/corsi-in-partenza/

Addetto stampa – Rosita Sosto Archimio | media@virvelle.com | 3933587430