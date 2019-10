PARTITO IL COUNTDOWN PER IL RITORNO DI MARCO MENGONI AL PALASELE IL 24 NOVEMBRE CON ATLANTICO TOUR

Ancora disponibili i biglietti in prevendita per lo show!. Domani intanto esce il nuovo progetto discografico.

Salerno, 24 ottobre 2019 Manca ormai solo un mese all’attesissimo ritorno di Marco Mengoni a Eboli: il recordman, che dal 6 novembre ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa con ATLANTICO TOUR, sarà al Palasele il 24 novembre per un nuovo straordinario show live.

Nell’attesa, domani, 25 ottobre, arriva ATLANTICO ON TOUR, il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music ed è già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Un doppio CDche conterrà 3 brani totalmente inediti, arrangiati direttamente in studio con la band di Marco, oltre all’album doppio platino ATLANTICO e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out, in Italia ed Europa. Il primo dei tre, DUEMILA VOLTE, è scritto da Marco assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood ed è già in rotazione assieme al videoclip, ideato proprio da Marco e realizzato dal duo creativo Shipmate e da Giulio Rosati. Il secondo inedito, scritto da Marco con Flavio Pardini, “Gazzelle”, è CALCI E PUGNI, una ballad acustica sostenuta dalle sonorità vellutate di archi e pianoforte, dove la voce di Marco arriva rassicurante a raccontare le piccole lotte quotidiane contro i mulini a vento. Basso, chitarra, batteria e voce di questo brano sono stati registrati in presa diretta, e le melodie degli archi sono stati scritti dal grande Rob Moose. Il terzo inedito, IL DESTINO DAVANTI, scritto da Marco con Simone Cremonini e Dario Faini, racchiude con le sue sonorità tutte le diverse culture presenti in Atlantico, che si fondono nei vari ritmi della canzone.

Già testimonial per l’Italia della campagna Planet or Plastic? di National Geographic, Mengoni rinnova ancora una volta il suo impegno per l’ambiente. Per il nuovo album ha scelto infatti un particolare packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi, la cui produzione ha generato meno C02 e si è servita di un ridotto consumo di energia e acqua, aiutando così a combattere il cambiamento climatico. Per ribadire l’importanza dei piccoli gesti, al posto della plastica è stata usata la fibra di mais, che può diventare un ottimo fertilizzante.

I biglietti per le date del tour sono in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Radio Italia è radio ufficiale di ATLANTICO TOUR. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

