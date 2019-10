Il primo week-end di ottobre al Mediterraneo di Mercato S. Severino propone musica El Barrio Mediterraneo, Sugar Band, In the Mix e Acoustic Sount con tributo a Britti e a Bennato

Inizio di ottobre scoppiettante al “Bar Mediterraneo” di Mercato S. Severino, con l’autunno che ha ormai fatto il suo ingresso sulla scena musicale, composta da spettacoli live, eventi e lancio di giovani promesse. Il tutto nella splendida cornice di una location accogliente, dove lo staff del “Med” è pronto a mettere a disposizione la propria professionalità con la preparazione di ottimi food & drink.

Si comincia con il consueto appuntamento fisso del mercoledì, 2 ottobre in compagnia dei protagonisti de “El Barrio Mediterraneo”. Un’esplosione di musica LATINA dalla Salsa alla Bachata, per passare alla Kizomba, Merengue, Reggaeton e Rueda De Casino. Lasciatevi trascinare dai coinvolgenti ritmi latino-americani, abbandonando corpo e mente alla travolgente passione che trasmettono con la loro musica.

Venerdì 4 ottobre, lo spettacolo continua con la “Sugar Band – Zucchero Tribute Band”. La Sugar Band nasce nel 2012 e in questi pochi anni diventa una delle Tribute band più richieste del centro sud Italia, collezionando centinaia di live tra piazze e locali. Ritmo, adrenalina e carisma: è questa l’energia che la Sugar Band trasmette al pubblico, nel ripercorre più fedelmente possibile la carriera musicale del grande Zucchero Sugar Fornaciari. La band è così composta: alla voce Enzo Costa; alla batteria Salvio Maiello; al basso Mino Berlano; alla chitarra Gianni Raucci.

Il giorno dopo, sabato 5 ottobre, è tempo di “In The Mix” dal titolo “The Night Train”, un dj set a cura di One Night Love Affair che si configura come un viaggio sonoro in cui si fondono sonoritá Deep House, Soulful, Minimal e Ambient con microsampling, acapella e discorsi celebri.

Ultimo appuntamento domenica 6 ottobre con il consueto “Acoustic Sound” targato “Britti/Bennato project Duo”. Chi non ha cantato almeno una volta una delle loro canzoni? B&B Tribute Project mira a omaggiare il duo Britti e Bennato, artisti accomunati ad una forte passione per il blues e reduci di numerose collaborazioni sia live che studio. Da “L’isola che non c’è” di Edo a “La Vasca” di Britti, dalle atmosfere ballad di “Oggi sono io” e “Un Giorno Credi” al rock and roll de “Il Gatto e la Volpe” e “Sono solo canzonette”: il tutto per trascinarvi a cantare insieme a noi.

