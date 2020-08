AMI Cetara, appuntamento finale con Fabio Celenza sabato 29.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, in compagnia di Franco Arminio e Velia Lalli, il prossimo sabato 29 agosto, con il live tanto atteso di Fabio Celenza, si conclude il ciclo di incontri della rassegna AMI Cetara che, giunta alla sua seconda edizione, ha animato l’estate cetarese, garantendo intrattenimento di qualità ed accoglienza, in tutta sicurezza. Da un’idea dell’associazione culturale ambientArti, in collaborazione con il Comune di Cetara, grazie al sostegno di Scabec, AMI Cetara rappresenta un concetto di amore per il territorio semplice e, allo stesso tempo, efficace per : Arte, Mare, Incontri per raccontare le tradizioni del borgo costiero, con la sua storia e le usanze, le eccellenze gastronomiche e le attività produttive, a fare da cornice alle bellezze naturalistiche del paesaggio. Nel rispetto delle vigenti normative di prevenzione Covid-19, anche l’ultimo spettacolo si terrà negli spazi aperti sottostanti la Torre Vicereale, per un numero di posti compatibili con il distanziamento sociale.

A partire dalle 21.30, in Piazzale Grotta, il “ciclone” Celenza si abbatterà su Cetara con un live show che vede il doppiaggio in diretta dei suoi protagonisti più famosi ed un incontro in cui rivelerà i segreti del perfetto doppiaggio. Classe 1987, Fabio Celenza è un personaggio sui generis: nella vita, infatti, voleva studiare inglese, ma ha abbandonato le sue aspettative per fare il musicista. Così, si laurea presso il Conservatorio D’Annunzio di Pescara in Popular Music. L’artista vastese, ormai da qualche anno, imperversa sul web, e non solo, con i suoi caratteristici “doppiaggi” comico-nonsense di rock star e celebrità internazionali, da Mick Jagger alla Regina Elisabetta, passando per Steven Tyler e il Dalai Lama che hanno raggiunto su YouTube oltre 10 milioni di visualizzazioni, diventando immediatamente virali. Consacrato a fenomeno della rete, dopo tante esperienze in TV, tra Zelig e Colorado, Celenza collabora come presenza fissa nel programma di La7 Propaganda Live.

Col supporto dei ristoratori e produttori di Cetara, l’evento offre la possibilità di partecipare a un percorso eno-gastronomico, con degustazione di prodotti tipici e specialità locali, dalle 19 alle 21, nello spazio antistante.

PER INFO. Ingressi limitati nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19. E’ consigliata la prenotazione presso l’Infopoint del Comune di Cetara fino alla sera dell’evento e fino ad esaurimento posti, oppure rivolgendosi ai seguenti contatti:

info@ambientarti.net (e-mail); +39 345-1204696 (Whatsapp); @ambientArti (Facebook)