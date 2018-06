Comune Cava dè Tirreni:avviso esplorativo per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse.

Finalizzata all’individuazione di ditte per il trasporto delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori presso la struttura ricettiva individuata per il soggiorno marino in favore di persone con disabilità.

Le ditte interessati possono far pervenire la propria adesione utilizzando il Modello A entro le ore 12.00 del giorno 22/06/ 2018 in busta chiusa indirizzata a Comune di Cava de’ Tirreni – Servizio Sociale Professionale Minori, Anziani e Disabili – Piazza Abbro , 84013 – Cava de’ Tirreni (SA), a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio URP dell’Ente indicando sulla busta la dicitura “Servizio trasporto soggiorno estivo in favore di persone con disabilità”oppure a mezzo PEC all’indirizzo: ammistrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it