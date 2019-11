Documentario sui vegetariani in omaggio a Pino Caruso al Cinema San Demetrio per il Festival del Cinema.

Il Documentario sui Vegetariani in Italia, in versione 2019, arriva stasera in sala in concorso al 73° Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Film di Cristiano Ceriello e prodotto da Cinema Distribuzione dedicato a Pino Caruso, scomparso quest’anno, uno dei vegetariani italiani più noti tra i personaggi famosi, ritorna in sala nella versione 2019 uno dei film-documentari italiani sul mondo vegetariano che ha avuto più successo nel nostro Paese.

LA TRAMA: Versione Integrale 2019 del Film Documentario “Vegetarian Party”. Dedicato a Pino Caruso scomparso nel 2019 e a 10 anni dalle riprese, si ripropone il viaggio in Italia alla ricerca di chi sono i vegetariani in Italia come Pino Caruso, Red Ronnie o Ivan Cattaneo. Tante cose sono cambiante alla scoperta di chi per motivi etici o salutistici sceglie ed a ha scelto da anni la via Veg.

Stasera Ore 22.00, Cinema San Demetrio, via Dalmazia n. 04, parte la Proiezione con qualche attore ed il regista in sala. Pubblico che può partecipare sino ad esauriment