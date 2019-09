Bastard Karma 2 in finale al Pitch Trailer 2019.

PITCH TRAILER 2019: IN FINALE BASTARD KARMA 2

Battipaglia fa da sfondo ad alcune scene, tra i protagonisti alcuni salernitani

SCHEDA DEL FILM:

Titolo :BASTARD KARMA 2

Produzione: Deda Produzione in collaborazione con Giuseppe Esposito

Regia:Vitor Deda

Musica: MATTEO MASSI.

Montaggio :FABIO BIANCHI

ATTORI: TARZAN PRRONI, MARSEL UJKAJ. GIULIO DICORATO, ELEN NORASH, ADRIATIK RESULAJ, KLINTON TONY VEIZAJ, Jack Gallo Izabel Nedela, VINCENZO VITO LORIO,Walter Lippa, Vincenzo Stabile,Gennaro Napolitano,Emmanuel Casaburi, massimo cuono Picardi,Franco Timpanaro, mark Shiperia koka

Luoghi: Roma ,Firenze, Arezzo e Battipaglia

TRAMA: Bastard Karma 2. Non è una storia è una realtà dove si parla del presente di alcuni Albanesi di diverse bande criminali, dove nessuno di loro ha un capo. La mafia albanese vuole comandare tutti, anche la mafia Napoletana, la stessa non lo permette facilmente. Una ragazza dei servizi segreti entra a lavorare in un Night Club per scoprire le bande criminali. Il proprietario del locale è albanese. Inseguita viene scoperta dal proprietario e….. I servizi segreti da questo momento in poi, prendono una decisione forte! Che la guerra di vendetta abbia inizio!

Il Film BASTARD KARMA 2, inoltre, è in gara al Concorso Trailers film fest dove è già stato selezionato tra i 10 Pitch Trailer in gara nella diciassettesima edizione. Il miglior Pitch Trailer scelto dalla giuria sarà premiato nella serata di giovedì 10 ottobre presso l’Anteo Palazzo del Cinema.

La giuria del concorso:

Eleonora Cordaro

Enrico Bufalini

Dimitri Cioffi

Luciano De Simone

Per maggiori info sui giurati è possibile consultare il seguente link: http://www.trailersfilmfest.com/giuria-pitch-trailer-2019/

“Il progetto nasce da un realtà non bella, è la Realtà di oggi, tutto ciò che ci circonda e succede nella mala vita. – Ha dichiarato Vitor Deda, il regista – Ho deciso di presentare Bastard Karma 2 al Trailer Film Fest di Milano nella sezione Pitch Trailer per avere la possibilità di essere apprezzati e conosciuti per ciò che siamo stati in grado di creare insieme agli attori e, magari, avere la possibilità di girare il prosieguo del film , visto che abbiamo già la sceneggiatura per BASTARD KARMA 3 , mi auguro che ci sarà la possibilità di continuare questo straordinario progetto e prenderci le giuste riconoscenze e soddisfazioni.”

Alle domande: Cosa ti ha portato ad accettare la collaborazione per la produzione di questo film? Quali sono le tue aspettative in merito a Bastard Karma 2? , il coproduttore Giuseppe Esposito ha risposto: “ Le spiego subito; essendo innamorato dell’Albania e avendo dei progetti con il mio fraterno amico David Harrison noto attore albanese,mi ha incuriosito il progetto della Deda produzione di Vitor Deda. Abbiamo avuto il primo incontro il giorno del primo Ciak in Toscana dove Vitor mi ha spiegato il film e mi ha sorpreso la sua grande umiltà ,a quel punto non ho esitato un attimo ad accettare la collaborazione a questo bellissimo progetto. Bastard Karma 2 è un grande progetto le aspettative sono alte,speriamo già nel 10 ottobre al Trailers Film Fest di fare un ottima impressione alla giuria… e perché no… vincere il concorso Pich Trailer.”

Fanno parte del Cast di Bastard Karma 2 alcuni attori del salernitano, ecco chi sono:

Vincenzo Stabile

Un giovane Battipagliese che da sempre ha una grande passione per il teatro e per la recitazione, tra le esperienze più importanti ci sono; Figurazione del 2018 della “Paranza dei Bambini” scritto da Roberto Saviano con la regia Claudio Giovannesi e, sempre nel 2018, “Figli Della Mala”, in cui ha ricoperto il ruolo di Coprotagonista, il film tratto dal libro di Carmela Pascarella Produzione fenicesudette di Carmela Pascarella regia di Giuseppe Esposito che andrà al cinema dal 17 ottobre.

Franco Timpanaro

Un Salernitano che da anni coltiva la passione per il cinema, fiction, serie tv e libri. La sua prima esperienza cinematografica è stata come figurazione nel film “il ragazzo della giudecca”, tra le esperienze cinematografiche anche i film “Figli della Mala” e “La Paranza dei Bambini”, inoltre Timpanaro ha avuto anche un’esperienza televisiva nel programma Cose da Pazzi con Pippo Pelo e Alfonso Paoletta.

Presti nel film anche altri volti campani tra cui:

Emmanuel casaburi,Gennaro Napolitano ed il noto attore Napoletano Walter Lippa

È possibile visionare il trailer al seguente link: