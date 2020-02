Al “Teatro Piccolo” di Via Portacatena da lunedì 17 febbraio il casting per il film “Tesori” che sarà girato anche a Salerno

Inizieranno lunedì 17 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e martedì 18 febbraio dalle ore 9:00 alle 16:45, presso il “Teatro Piccolo di Porta Catena”, in via Portacatena 60 i provini per il nuovo film “Tesori” della regista, sceneggiatrice e scrittrice salernitana Maria Pia Cerulo, scritto da Beba Slijepcevic e prodotto da” Ipnotica produzioni” di Alberto De Venezia, che sarà girato tra Campania e Toscana.

Si ricercano diversi ruoli ricoperti da attori preferibilmente residenti in Campania. In particolare si ricercano: un’attrice con età scenica 30-35 anni per interpretare il ruolo di una giornalista di una testata prestigiosa e alternativa. Perfezionista e ansiosa sul lavoro e nella vita, sentimentalmente introversa. Bella presenza, aspetto curato; un attore con età scenica 30-35 anni per il ruolo di un astrofisico, spirituale, con aspetto curato; un attore con età scenica 60+ per interpretare il ruolo di un maestro buddista, con lineamenti che richiamino tratti tibetani.; un attore età scenica 30-50 per interpretare una guida turistica, professionale sul lavoro, ma burlone quando l’occasione lo richiede e infine un attore di circa 60 anni per interpretare il ruolo di un medico, grande conoscitore della medicina tibetana. Per le selezioni è ancora possibile inviare a castingtesori2020@gmail.com: 3 foto di primo piano e figura intera, eventuale showreel, se disponibile, o un self tape di presentazione o scena a piacere (o link youtube/vimeo). La sceneggiatura del film è stata curata da Maria Pia Cerulo (nella foto in alto con Amanda Sandrelli) che lo scorso dicembre a Salerno si classificò al secondo posto alla 73^ edizione del “Festival Internazionale del Cinema di Salerno”, con la sua opera prima “Il pesce pettine”, un film drammatico prodotto dalla “Edesantis Production Film Srl”, girato nel Cilento. La Cerulo è molto conosciuta a Salerno: è stata anche assistente alla regia con Lina Wertmuller e ha collaborato con sceneggiatori del calibro di Ennio De Concini, Agenore Incrocci, (nome d’arte Age) e Suso Cecchi D’Amico. Il film “Tesori” sarà girato tra Salerno, Buccino, Contursi Terme e la Toscana. Gli attori protagonisti saranno Anna Galiena, Gea Martire, Gianluca Pontenziani, Lucio Allocca e, naturalmente quelli selezionati attraverso i provini.

Aniello Palumbo