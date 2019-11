LA RASSEGNA DEDICATA AI GIOVANI CANTAUTORI NEL CENTRO STORICO DI SALERNO TORNANO GLI APPUNTAMENTI CON “CALICI D’AUTORE” TOZZABANCONE, GIOVEDì 7 NOVEMBRE, ORE 21

alerno, 04 novembre 2019 – Non solo vino, ma anche musica d’autore. Questa volta, il centro storico di Salerno ospita una rassegna dedicata agli artisti emergenti, aprendo le porte dell’osteria Tozzabancone, nel cuore della città. Dopo il successo del primo appuntamento, lo scorso 24 ottobre, in compagnia di Bif (pseudonimo di Stefano Bifulco, autore e musicista salernitano, dall’età di 16 anni), ritornano gli incontri con “Calici d’Autore”, in programma giovedì 7 novembre, per gustare un buon calice di vino, in modo sano, accompagnati da una canzone sincera. A partire dalle 21, in occasione dell’uscita del suo singolo “Musa Den”, sarà possibile ascoltare Spina (https://www.facebook.com/spinascalle/), giovane cantautore che si presenta al pubblico salernitano, in uno spettacolo unico di musica dal vivo.



Visto il numero esiguo di posti a sedere, è consigliata la prenotazione.

Per info:

Tozzabancone,

Via Duomo 37/39

84121, Salerno

Tel.: 089.2865356

WhatsApp: 3932202677

Messenger: tozzabanconesalerno