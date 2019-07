VITTORIO VILLARI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB ROTARY SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI

“Connettere con il cuore” è il motto scelto dall’imprenditore Vittorio Villari, nuovo Presidente del” Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” che, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne, ” tenutasi all’Hotel Dei Principati di Baronissi, ha ricevuto il collare e lo spillino dalla Presidente uscente Sirella Renda. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della rotaractiana Maria Vittoria Gargiulo, la professoressa Renda ha ricordato alcuni dei progetti realizzati durante il suo mandato: “Il progetto “Le Domeniche della Salute”; quello del “Banco Alimentare”; il concerto di beneficenza con il “Trio Monaco”, organizzato con gli altri Club Rotary, a favore del “Progetto Polio Plus” che abbiamo sostenuto anche con una raccolta fondi nelle Farmacie del territorio; il sostegno alla Caritas di Baronissi; il “Concorso Alessandro Farina”, che è stato un po’ il mio progetto del cuore, e gli incontri con importanti personalità come Carlo Cottarelli, Corrado Lembo e Giorgio Benvenuto”. La dottoressa Renda ha anche consegnato una Paul Harris al Past President Michele Galderisi e riconoscimenti ad alcuni soci del Club .

Il Presidente Villari ha spiegato il significato del suo motto:” Nella vita, come nell’impegno rotariano, bisogna essere se stessi, operare con il cuore senza apparire, saper ascoltare e dare delle risposte positive che possano essere di aiuto al prossimo. E’ necessario connetterci con persone che condividono i nostri valori, agire per rendere il mondo un posto migliore”. Nel segno della continuità il nuovo presidente porterà avanti i progetti pluriennali del Club, come quello distrettuale di educazione nelle scuole per combattere lo spreco alimentare, coordinato dal dottor Carmelo Orsi e dalla dottoressa Sonia Sorgente:” A questo progetto vorrei affiancare quello per evitare lo spreco dell’acqua. Completeremo, inoltre, il progetto “Un Tetto per Tutti” che prevede la realizzazione di una pensilina di circa 12 metri, progettata dall’ingegner Giuseppe Giannattasio, per la Scuola Primaria di Penta. Sosterremo anche quest’anno il concorso dedicato al giovane Alessandro Farina e promuoveremo incontri con personalità del nostro territorio che operano nel sociale; valorizzeremo i beni culturali e ambientali del nostro territorio. Organizzeremo anche un corso per diventare pizzaioli dedicato a ragazzi disagiati, per avviarli al lavoro”. Il Presidente Villari lavorerà in sinergia con i Presidenti degli altri Club Rotary salernitani e cercherà di coinvolgere i giovani, in particolar modo quelli del “Club Rotaract Campus”, presieduto quest’anno da Vincenzo Maria Adinolfi. Il Presidente Vittorio Villari ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Fulvio Leo; Segretario: Angelo Gentile; Segretario Esecutivo: Enza Alfano; Tesoriere, Angelo D’Auria; Prefetto: Lucio De Caro. Consiglieri: Sirella Renda , Michele Galderisi, Carmelo Orsi, Sonia Sorgente, Alfonso Landi, Alfonso Sellitto. Hanno portato i saluti dei Governatori, l’uscente Salvatore Iovieno e l’entrante Pasquale Verre, gli Assistenti Distrettuali Andrea Di Lieto e Francesco Dente.

Aniello Palumbo