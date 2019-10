Vita salernitana 11 – 17 ottobre 2019

Salve a tutte/i,

in primo piano:

venerdì 11 ottobre alle ore 17.30 presso la serra delle piante grasse, all’interno del parco del Mercatello, torna a riunirsi il Collettivo Friday for Future Salerno sempre aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di ogni età sul tema mondiale dei cambiamenti climatici e delle emergenze ambientali e sulle azioni possibili e concrete da poter realizzare insieme anche alle altre associazioni ambientaliste salernitane.

Info: 349 8839825 – fridaysforfutureitalia.it – fridaysforfuture.salerno@gmail.com

Vi ricordiamo che venerdì 11 ottobre dalle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, è previsto un nuovo appuntamento ludico con il gioco del Burraco. E’ possibile aderire sia come singoli che in coppia. Previsti premi per prima e seconda coppia classificata. Costo di partecipazione 10 € incluso un piatto e una bibita a scelta.

Per info e iscrizioni: 349 3648905 – 328 5327134

Sabato 12 ottobre appuntamento alle ore 10 in viale Gramsci, sulla LungoIrno, per una nuova iniziativa Puliamo il Mondo, a cura del Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”, questa in compagnia con gli alunni della scuola media Tasso e i soci del club Rotaract Campus Due Principati.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Info: 333 4549660 – legambientepersalerno@gmail.com

Domenica 13 ottobre dalle ore 20.30 ritorna l’Open Mic Night al Foyer Café, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro: di nuovo apriamo le nostre porte all’ispirazione artistica e all’intuizione creativa. Tutti sono incoraggiati a condividere una loro passione, un racconto, una canzone scritta e mai cantata in pubblico. Speriamo di godere ancora di libere e spontanee collaborazioni tra i presenti per fare sì che il totale sia sempre di più della somma delle parti. Il palco è libero, il microfono è aperto.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce.

Ambiente climatizzato.

Possibilità di servizio navetta andata e/o ritorno.

Info: 339 6925153 – 328 5327134

Lunedì 14 ottobre alle ore 18 presso il nostro spazio, il Foyer cafè all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, è in programma l’assemblea della Pro Loco “Salerno Città Visibile” con l’intento di dare impulso allo sviluppo sociale e turistico della città pensando in rete. L’incontro è aperto anche ai non soci e quindi a tutti i cittadini di ogni età.

Per maggiori info: 335 8153516 – salernocittavisibile@tiscali.it

Lunedì 14 e giovedì 17 ottobre dalle ore 21 alle ore 22 ospitiamo sempre presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro nuovo di via V. Laspro, il corso di danze caraibiche (salsa, merengue, bachata) con gli insegnanti Irina Manzo e Stefano Amici.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 335 1765145

Martedì 15 ottobre e giovedì 17 ottobre dalle ore 20 alle ore 21 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, continua il nuovo corso di Balli di gruppo a cura della Docente Lucia, socia della Rete dei Giovani per Salerno: un modo per divertirsi, conoscere, fare attività fisica in un ambiente accogliente ed edificante.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 346 3131896 contatto@giovanisalerno.it

Martedì 15 ottobre dalle ore 20 presso il Teatro Nuovo appuntamento settimanale con il Laboratorio coreografico permanente diretto da Artestudio: il Laboratorio creativo “In movimento”, un progetto, aperto a danzatori, attori, cantanti, musicisti, che vive e si trasforma attraverso la ricerca e l’ascolto di quel flusso consapevole “ in movimento”, in cui il CORPO centro di strategie complesse e molteplici, si espone attraverso la forza e la fragilità, la velocità e la lentezza, l’accumulo e la relazione, l’esplosione e la riflessione.

A condurre il laboratorio sarà Ulla Scuccimarra, maestra di Tai chi e Qigong.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info e prenotazioni: 347 4016291 artestudio.sa@alice.it

Tutti gli altri appuntamenti:

Venerdì 11 ottobre dalle ore 18:30 presso la Libreria Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele 230, presentazione del nuovo romanzo di Roberto Emanuelli “Tu, ma per sempre”: l’autore indaga e racconta l’amore e le sue tante forme. Tu, ma per sempre (Dea Planeta) ed è un libro che invita ad amarsi, fregandosene dei giudizi altrui, saltando fuori dalla gabbia che abbiamo intorno e che limita la nostra felicità.

Venerdì 11 ottobre alle ore 19.15 presso lo Yachting Club all’interno del Porto turistico Masuccio Salernitano incontro letterario dal titolo “Libri d’a…Mare” con gli ospiti

– Pasquale Torrente e il suo libro “L’uomo che sussurra alle alici. 28 ricordi e 32 ricette” (Catering)

– Gioconda Marinelli “Luisa Conte sempre. La regina del Sannazzaro” (Homo Scrivens)

– Alfonso Bottone “…e se invece fosse un calesse?” (Terra del Sole)

Interventi di Diana De Bartolomeis presidente Yachting Club Salerno, Alfonso Bottone direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it

Ingrid Sansone attrice e nipote Luisa Conte

Brunella Caputo regista e attrice

Patrizia De Bartolomeis presidente ANILS Salerno

Nel corso della serata sarà consegnato ad Alfonso Bottone il Premio Internazionale “alla Parola” 2019.

Venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 e sabato 12 ottobre alle ore 19 si inaugura la nuova stagione 2019/2020 del Teatro Ghirelli nel parco dell’Irno con “Modo Minore”, uno spettacolo musicale diretto e interpretato da Enzo Moscato, su progetto e direzione musicale di Pasquale Scialò, a partire dalla definizione canonica associata a componimenti musicali (cosiddetti di ‘modo minore’) poco noti o caduti nell’oblìo e ripescati da un repertorio compreso tra gli anni ’50 e ’70, con l’aggiunta di canzoni originali composte da Scialò.

Biglietti 18€ intero -15€ ridotto carta feltrinelli

10€ under 35 – over 65 – studenti

Info e prenotazioni: 349 9438958 – teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it

Domenica 13 ottobre dalle ore 19.00 presso la sede dei Missionari Saveriani in via Fra G.Acquaviva, nel rione Petrosino, serata ritrovo tra amici con Alessio Crippa e la famiglia Mondelli, ambedue dalla Thailandia per ascoltare e condividere le loro testimonianze.

Prevista un’apericena con contributo per la missione di Alessio, in Thailandia.

Per informazioni: Marta 3474572235.

Domenica 13 ottobre alle ore 19.00 presso il Teatro La Ribalta di Salerno, in via S. Calenda, 98, riparte ufficialmente la Rassegna “I Diversi Volti del Teatro”.

La prima compagnia ospite sarà La Proposta guidata dalla regia di Alfredo Crisci: la Compagnia di Altavilla porterà in scena lo spettacolo “Folli…ma razionali”, commedia esilarante in due parti, un giusto mix di grandissime risate e riflessioni interiori.

Sconti sul biglietto per i soci Rete dei Giovani per Salerno.

Info e prenotazioni: 329 216 7636 – laribalta@hotmail.it

Domenica 13 e 20 ottobre alle ore 19.00 presso il Centro Natura di via Botteghelle 45 nuovi appuntamenti con le sessioni di biodanza a cura di Rita Fantini. La prima sessione è gratuita.

Per info e prenotazioni: 3395859231 – Marina Pirandello 3495626499

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna “Beneficenza ad arte”, evento dedicato alla cultura, all’arte e alla solidarietà promosso da Silvio Sabatino Ceo Founder di AGS comunica, dall’avv. Antonio D’Alessio e che unisce professionisti e artisti salernitani in favore della Mensa dei poveri San Francesco.

Le opere di 33 artisti saranno esposte all’Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso in via Sandro Pertini 1 a Salerno dal 15 al 19 ottobre, giorno in cui verrà battuta l’asta benefica.

Il ricavato sarà interamente donato alla Mensa di via D’Avossa nel quartiere Carmine e fondata nel 1994 da Mario Conte: all’ora di pranzo punto di ristoro e luogo di aggregazione familiare per tante persone bisognose. In media circa 150 pasti caldi al giorno vengono distribuiti gratuitamente e consumati a tavola, garantendo una sussistenza minima e un’accoglienza solidale. Tutte le attività, dalla cucina all’approvvigionamento, alla distribuzione, sono svolte grazie all’aiuto di volontari, costituiti nell’Associazione San Francesco ONLUS

Info: 338 8478073 – info@mensadeipoveri.it

