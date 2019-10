Salerno Guiscards, presentate le attività della Polisportiva per la stagione 2019/20

Nel corso di una serata emozionante è stata ufficializzata la convocazione di Alessandra Fella in nazionale

Si alza il sipario sulla stagione sportiva della Polisportiva Salerno Guiscards 2019/20. Al Grand Hotel Salerno, in occasione della kermesse di presentazione di tutte le attività che gravitano attorno alla giovanissima società salernitana, i presenti hanno vissuto una serata all’insegna delle grandi emozioni. La manifestazione, condotta dai giornalisti Francesca De Simone e Fabio Setta, è perfettamente riuscita in termini di pubblico e partecipazione, con sorprese e colpi di scena che hanno colpito un ambiente traboccante di entusiasmo.

Con una sala pienissima e dinanzi a numerose autorità del mondo della politica e dello sport salernitano, ad aprire le danze è stato il presidente della Salerno Guiscards Pino D’Andrea, emozionato e raggiante nel raccontare l’incessante sviluppo della sua creatura sportiva: «L’idea della Salerno Guiscards nasce da molto lontano – afferma il numero uno della Polisportiva –, probabilmente da quando ero un adolescente che si divertiva ad organizzare tornei ed eventi presso la struttura balneare del Siulp, insieme a Domenico Credendino, con il quale collaboro tutt’oggi nel Comitato Sportivo Italiano di Salerno. La Salerno Guiscards è un progetto che racchiude tutte quelle che sono state le attività organizzate dal sottoscritto nel corso degli anni. Dalla fondazione della squadra di Calcio due anni fa, siamo poi sbarcati nel mondo del Volley, del Pattinaggio, dei E-Sports, del Calcio a 5, del Tiro con l’Arco, del Sitting Volley, e tante saranno ancora le iniziative a cui proveremo a dar vita».

E’ proprio il Sitting Volley il settore che regala alla folta platea la notizia più emozionate della serata. Il selezionatore della nazionale italiana di Sitting Guido Pasciari, tramite un video proiettato sul maxischermo del Grand Hotel, annuncia la convocazione in maglia azzurra di Alessandra Fella, giovane talento dello sport pallavolistico praticato da “seduti” e punto di forza della compagine dei foxes: «Sono sinceramente emozionata – dichiara Alessandra –, è una notizia surreale che mi riempie d’orgoglio. Sono felice di poter rappresentare la nostra nazione in uno sport che sta crescendo in termini di seguito e attenzione. Onorerò al meglio la possibilità che mi è stata concessa grazie alle prestazioni della scorsa stagione con la Salerno Guiscards».

Dopo gli interventi dell’onorevole Piero De Luca, dell’assessore allo Sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno, del consigliere nazionale del Comitato Sportivo Italiano Domenico Credendino e del Presidente della delegazione provinciale del CONI di Salerno Paola Berardino, la kermesse è proseguita con i saluti di Carmine Mellone (Presidente del Cip Campania), Massimo Speranza, (Consigliere provinciale Fipav), Carmine Nobile (Presidente della Saledil, main sponsor Guiscards), Franco Rossi (Presidente Fisr Campania), Angelica Toritto (Responsabile dell’Area Giochi per il CSI Salerno) e Ciro Iannuzzelli (Responsabile Campania per la Perugia Academy).

In conclusione, sono salite sul palco tutte le compagini affiliate alla società: Calcio, Calcio a 5, Volley, Sitting Volley, Pattinaggio, Giochi Elettronici Competitivi, Tiro con l’arco, accompagnate da un video in cui sono stati salutati e ringraziati tutti i partner commerciali della Salerno Guiscards.

Ufficio stampa Polisportiva Salerno Guiscards