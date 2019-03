“PRENDITI CURA DEL TUO SENO”. LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE MAMMARIE AL ROTARY CLUB SALERNO DUOMO

“ 10 donne su mille hanno un tumore al seno. Ogni anno in Italia, scopriamo 60mila tumori al seno rispetto ai 30mila di qualche anno fa, sia per la grande sensibilizzazione alla prevenzione che c’è stata nel passato, sia grazie all’utilizzo delle attuali tecniche innovative nella ricerca del cancro della mammella, come la tomo sintesi mammaria che riduce la compressione della mammella, la dose di raggi e dà la possibilità di intercettare tumori di piccole dimensioni, 3-4 millimetri, sui quali si può intervenire più facilmente. Questo comporta minori danni psicologici ed estetici: effettuando dei piccoli interventi chirurgici in anestesia locale, con l’asportazione di piccole zone di tessuto di circa un centimetro, non abbiamo dismorfismi della mammella. Se tutte le donne facessero prevenzione, si arriverebbe a una percentuale di guarigione di tumore al seno del 97- 98%, mentre adesso è del 92% considerando anche donne che presentano tumori di 5-6-centimetri. Naturalmente per scoprire questi piccoli tumori è necessario fare dei controlli periodici: almeno una volta l’anno è necessaria una visita ed un’ ecografia per le donne sopra i 25 anni e, dopo i 35 anni, è consigliabile la prima mammografia che stabilisce il timing, il tempo di controllo della mammella”. Sono questi i preziosi consigli del dottor Gaetano Pellegrino, specialista radiologo – senologo, Dirigente del Centro di Diagnostica delle Patologie Mammarie “Percorso Senologico” di Salerno, che domenica mattina ha visitato, gratuitamente, circa quaranta donne salernitane all’interno di Casa Nazareth, in Via Guariglia, nel Quartiere Europa, che si sono sottoposte, allo screening gratuito del tumore della mammella:” Una patologia che rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne” – ha spiegato il dottor Michele Pellegrino, Presidente del Club Rotary Salerno Duomo – “Questo screening rientra nell’ambito del progetto distrettuale rotariano “Le Domeniche della Salute” che stiamo portando avanti grazie al contributo di tutti i nostri soci”. A coadiuvare il dottor Gaetano Pellegrino nelle visite è stata la giovanissima Mariafelicia Valeriani, laureanda in medicina, che ha spiegato che nelle donne visitate, sono state riscontrate patologie benigne e qualche piccolo nodulo. “A loro è stato consigliato di approfondire gli accertamenti”. Il responsabile di Club del progetto ”Le Domeniche della Salute”, il Past President Pacifico Marinato, ha annunciato i prossimi appuntamenti: ” Ad aprile sarà la volta della prevenzione dentale con il dottore rotariano Giuseppe Cimmino e la dottoressa Laura Sisalli, mentre a maggio ci sarà lo screening dermatologico con il dottor Francesco Musumeci”.

Aniello Palumbo