LA PROFESSORESSA MARIA ROSARIA PAGNANI E’ LA NUOVA PRESIDENTE DELLA FIDAPA DI SALERNO

E’ la professoressa Maria Rosaria Pagnani, archeologa, già docente di Lettere, cultrice della storia delle donne, la nuova Presidente della Sezione Fidapa di Salerno. La Fidapa è un’associazione di donne che promuove e sostiene le iniziative di oltre undicimila socie che operano su tutto il territorio nazionale nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. La professoressa Pagnani è entrata ufficialmente in carica, mercoledì sera, durante la serata conviviale a lei dedicata, organizzata al Circolo Canottieri Irno di Salerno, dalle oltre trenta socie della storica sezione della Fidapa di Salerno e dalla Past President Rita Mazza Laurenzi. La professoressa Pagnani che vive molto attivamente la vita dell’associazionismo, nei suoi due anni di presidenza continuerà i progetti storici della Sezione ed altri ne metterà in campo:” Sulla scia delle precedenti presidenti, continuerò quanto avviato anche nel rispetto del tema nazionale ed internazionale. Vorrei fare in modo da creare una maggiore interazione con le altre associazioni del territorio, e non solo, e con le istituzioni. Vorremmo apportare delle innovazioni che avvicinino altre donne alla nostra associazione, interessate a vivere la vita associativa e a collaborare alla realizzazione dei nostri progetti”. La Presidente Pagnani già prima del suo insediamento ufficiale ha voluto riprendere un’idea messa in campo venti anni fa dall’Associazione LILT:” Nel mese di ottobre, che è quello della prevenzione del tumore al seno, abbiamo voluto che le facciate del Palazzo di Città di Salerno fossero illuminate di rosa per richiamare l’attenzione sulla patologia oncologica femminile più diffusa. Per il 25 novembre:, i occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, vorremmo organizzare una mostra di opere d’arte dedicate al tema della violenza sulle donne, realizzate da artisti salernitani. Vorrei anche portare un pugno della terra di Salerno, magari raccolto sul Castello Arechi, insieme ad un amministratore della nostra città, al “Museo delle Terre d’Italia” di Albanella”. La nuova Presidente ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Past President: Rita Mazza Laurenzi; Vice Presidente: Dina Crimaldi Oliva; Segretaria: Sofia Cammarano; Tesoriera: Anna Maria Lurgi. Consigliere: Rita Vitale Simbolo, Maria Rosaria Simbolo, Elisa Sparano Bosco, Nietta Carucci Penta e Antonella Capuano. Rappresentante Young, la dottoressa Angela Botta, che è la più giovane socia del sodalizio.

Aniello Palumbo.