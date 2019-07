LA PROFESSORESSA FRANCESCA GAUDIANO E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL “ROTARACT CLUB SALERNO DUOMO” .

“ Dove c’è la volontà lì è la via”. E’ questo il motto del nuovo Presidente del “Club Rotaract Salerno Duomo”, la giovane professoressa Francesca Gaudiano, laureata in “Filologia Classica”, docente di Italiano e Storia, che ha ricevuto il collare dal Presidente uscente, il dottor Antonio Iuliano, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso la “Tenuta D’Amore” di San Mango Piemonte. Il Past President Antonio Iuliano ha ringraziato tutti i soci e il Consiglio Direttivo e ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso del suo mandato:” Quello del ”Banco Alimentare” grazie al quale siamo riusciti a fornire, mensilmente, alimenti a circa trenta famiglie ; quello de “Le giornate in Pediatria”; l’organizzazione del “ Torneo di Beach Volley” che ci ha consentito di acquistare dei kit per la prima infanzia per i bambini di una Associazione Onlus di Bellizzi che si occupa di ragazze madri. Con il progetto “Insieme dona un…” abbiamo donato libri e giocattoli a delle case famiglia. Abbiamo anche donato, grazie al ricavato di uno spettacolo teatrale, un holter cardiaco all’Ospedale Da Procida di Salerno. Abbiamo anche collaborato alla realizzazione del progetto “ Le Domeniche della Salute” con il nostro Rotary padrino, il “Rotary Club Salerno Duomo”. Il dottor Iuliano ha presentato la nuova socia, Maria Francesca Valeriani, e consegnato targhe di riconoscimento per il sostegno dato al Club a: Maria Vittoria Gargiulo, Raffaele De Simone e Attilio Caliendo e nominato Socio Onorario del Club il Past President del Rotary Club Salerno Duomo, Francesco Dente. La nuova Presidente Francesca Gaudiano continuerà i progetti storici del Club e altri ne realizzerà:” Dedicheremo particolare attenzione alle scuole con progetti che valorizzeranno le attività culturali e sportive degli istituti salernitani. Mi piacerebbe anche proporre delle iniziative o organizzare incontri, convegni, dedicati alla valorizzazione del latino e del greco che sono le mie passioni”.

La Presidente Francesca Gaudiano ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo : Past President, Antonio Iuliano; Vice Presidente, Giuseppe Dente; Segretario, Giuseppe Barbato; Tesoriere, Claudia Cerracchio; Prefetto, Marco De Giorgi; Consigliere, Adriano Olimpico. La Rappresentante Distrettuale Rotaract, Mariagrazia Ciccone, ha annunciato che i soci del Club Claudia Cerracchio e Antonio Iuliano faranno parte del Consiglio Distrettuale. Il Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Giuseppe Cimmino, ha ricordato che i giovani rotaractiani hanno collaborato alla realizzazione di alcuni progetti del Club da lui presieduto: ” Anche quest’anno lavoreranno al nostro fianco”.

Aniello Palumbo