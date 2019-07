LA PROFESSORESSA DIANA SARDONE DI LORENZO CONFERMATA PRESIDENTE DEL CLUB INNER WHEEL SALERNO CARF

La professoressa Diana Sardone Di Lorenzo è stata confermata, per il secondo anno, alla presidenza del “Club Inner Wheel Salerno CARF” . E’ stata la stessa Presidente ad annunciarlo durante l’incantevole serata organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Attraverso un video la Presidente ha ricordato i tanti progetti realizzati durante l’anno sociale :” Abbiamo dedicato una grande attenzione al ruolo della donna nelle varie specificità, con convegni e dibattiti nei quali hanno relazionato importanti personalità come la dottoressa Iside Russo, Presidente della Corte d’Appello di Salerno; l’Onorevole Lella Golfo; la già Presidente del Tribunale per i Minori di Roma , Melita Cavallo e la grande scrittrice italiana Dacia Maraini”. La professoressa Sardone ha ricordato il tema internazionale dell’Inner Wheel ” Insieme si Può”: ” Solo cercando e costruendo rapporti di vera amicizia, si possono realizzare grandi o piccole cose”. La Presidente ha anche ricordato il dono dato, grazie alla dottoressa Milly Caramico, ai figli delle donne recluse nella Casa Circondariale di Salerno in occasione della festa dell’Epifania; il contributo dato alle donne di Amatrice per la costruzione di un forno e il contributo all’AIRC. e alla CARITAS. La dottoressa Sardone ha anche ricordato il convegno su: “ La giustizia degli antichi e dei moderni”, con il Professor Luigi Spina e con il Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, il dottor Giovanni Canzio e i tanti altri progetti realizzati anche con i Club Rotary della città. Durante il nuovo anno sociale la Presidente porterà avanti i progetti storici del Club come “Ballando insieme sotto le stelle”, che prevede di raccogliere fondi destinati all’attività umanitaria del dottor Pier Giorgio Turco, in Africa, e a quella del responsabile della” Mensa dei Poveri San Francesco” Mario Conte; il doposcuola nel “Rione Fornelle” alla scuola “Lanzalone”; il progetto “Sorriso Sano” e tanti altri.

La Presidente Diana Sardone ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Milly Marino De Angelis; Past President: Marisa Fiorillo Della Monica; Segretaria: Pierina Le Rose De Giorgi; Tesoriera: Lina Coppola; Addetta Stampa: Marianna Blasi Bortone; Addetta Servizio Internazionale: Maria Pia Scarpa Mazzella. Consigliere: Sofia Infernoso Rinaldi, Emma Paolillo Magaldi, Anna Cipriano Di Filippo, Anna Di Filippo Corrado, Patrizia Fasano Colucci, Prosperina Gallotti Trani. Le Delegate: Daniela Pezzuto Vessa, Valeria D’Aniello Romanelli, Luisa Pellegrino Marinato e Ida Andreozzi Pietrofeso. Presenti alla cerimonia la Past Governatrice Maria Andria Pietrofeso, la Past Board Director Bettina Lombardi, la dottoressa Iside Russo e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno Mimmo De Maio .

