La dottoressa Maria Caliulo è la nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”

“ Insieme possiamo”. E’ il nuovo motto internazionale dell’ Inner Wheel che è stato ricordato dalla nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”, la dottoressa Maria Caliulo, già Medico Legale dell’ASL e del Tribunale di Salerno che ha ricevuto il collare durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, dalla Presidente uscente, la dottoressa Maria Grazia Corbo che ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati:” Il service “Ballando sotto le stelle”, organizzato con gli altri Club Inner Wheel e Rotary, per raccogliere fondi a favore delle iniziative del dottor Pier Giorgio Turco, in Africa, e per la “Mensa dei Poveri” di Mario Conte. Per l’Africa abbiamo organizzato anche un torneo di burraco, il cui ricavato è stato devoluto alla fondazione “Per un Cielo Stellato”, presieduta dalla dottoressa Paola Giustiniani, che opera nel Madagascar, e il progetto “A tutto cuore”, realizzato con il Club Rotary Picentia, presieduto dal dottor Roberto Napoli, consistito in un’asta di beneficenza d’importanti opere d’arte il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di un’infermeria in un villaggio del Burkina Faso. Abbiamo poi organizzato un seminario di studi dedicato ai bambini inguaribili che hanno bisogno di cure palliative e organizzato un altro burraco per raccogliere fondi a favore di un’associazione che si occupa di malati oncologici. Abbiamo realizzato il progetto dello screening per l’ambliopia (occhio pigro), effettuato dalla dottoressa Ornella Orlando, Medico Oculista all’ASL di Salerno e socia del Club, sugli alunni dell’Istituto Comprensivo Calcedonia, diretto dalla professoressa Mirella Amato, nostra socia. Abbiamo organizzato vari incontri culturali tra i quali quello con l’astrofisica Francesca Matteucci”. La nuova Presidente Maria Caliulo, nel segno della continuità porterà avanti i progetti storici del Club e ne proporrà altri:” Saranno dedicati soprattutto ai bambini, ai malati oncologici. Avremo naturalmente incontri culturali, presentazioni di libri, dedicati soprattutto alle donne, e lectio magistralis di alte personalità del mondo della cultura. Affronteremo anche problematiche ambientali e quelle dedicate alla violenza sulle donne”.

La presidente Caliulo ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Mirella Amato; Past President, Maria Grazia Corbo; Segretaria, Ornella Orlando; Tesoriera, Rosa Lupo; Addetta Stampa, Virginia Gallotta; Addetta Servizio Internazionale, Rosaria De Luise; Consigliere: Carmen Capuano De Rosa, Patrizia Amich, Maria Luisa Tortorella Meriani, Paola Barbarito, Chiara Napoli Spinosa. Referente Internet Alix Loreta Lurgi e Delegata Supplente al Comitato del Distretto, Marisa Sassano Spagnuolo. (FOTO DI LUCA CENNAMO)

Aniello Palumbo