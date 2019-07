IL DOTTOR GIUSEPPE CIMMINO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO DUOMO”

E’ il dottor Giuseppe Cimmino, Medico Chirurgo, Dentista, il nuovo Presidente del Club Rotary Salerno Duomo che , durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, svoltasi al Grand Hotel Salerno, ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente , il dottor Michele Pellegrino, che, dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della dottoressa Roberta Cimmino, ha ricordato alcuni dei tanti progetti realizzati durante l’anno: “Le Domeniche della Salute” che ha visto protagonisti i nostri soci medici che hanno visitato gratuitamente oltre trecento persone della Zona Orientale; le “Giornate medico formative”, dedicate agli studenti del “Liceo Severi”; la realizzazione di uno scivolo per superare le barriere architettoniche presso l’Istituto Giovanni XXIII; la consegna di pacchi alimentari alle famiglie indigenti presso il nostro “Punto Rotary”, insieme ai giovani del Club Rotaract Salerno Duomo, presieduto dal dottor Antonio Iuliano ; il “Premio Letterario Duomo” che ha visti premiati gli studenti degli istituti salernitani; “Un Cavallo per Amico”, un progetto di ippoterapia per bambini disabili realizzato con l’Istituto Rita Levi Montalcini. A breve inaugureremo lo “Sportello Amico Trapianti”, dedicato ai malati che dovranno sottoporsi a trapianti di organi presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno. Un progetto, quest’ultimo, realizzato come tanti altri, con i Club Rotary della città e con il Distretto 2100”. Il dottor Pellegrino ha anche consegnato la “Paul Harris”, il più alto riconoscimento del Rotary, ai soci: Natalino Barbato e Canio Noce .e riconoscimenti a: Franco Dente, Antonio Iuliano e Giuseppe Maiorino. il Presidente Pino Cimmino ha annunciato che porterà avanti i progetti pluriennali del Club e ne metterà in campo dei nuovi:” Uno che mi sta a cuore è quello Distrettuale, da me ideato: “Mille mini impianti per un sorriso” che prevede la donazione, grazie al dottor Josè Felix Conte dell’azienda “Maco International”, di mille mini impianti endossei che serviranno a stabilizzare le protesi dentarie mobili di oltre 250 persone indigenti”.

Dopo aver consegnato la campana al Past President Michele Pellegrino, il Presidente Cimmino ha ricordato il nuovo motto del Presidente del Rotary International: “Il Rotary connette il mondo” e presentato i nuovi componenti del Consiglio Direttivo: Presidente Incoming: Alberto Cerracchio; Vice Presidente: Alfredo Marra; Tesoriere: Vincenzo Fiocco; Segretario: Lucio Bifolco; Prefetto: Sabato Cuozzo; Segretario Esecutivo: Giancarlo Baratta; Past President: Michele Pellegrino. Consiglieri: Ezio Catauro, Armando Cerzosimo, Matteo De Roberto, Gennaro Esposito, Raffaele Parlato, Gerardo Vassallo. Presenti al tavolo di presidenza l’avvocato Andrea Di Lieto, Assistente del Governatore Salvatore Iovieno, e l’avvocato Vincenzo Cestaro, Assistente del nuovo Governatore Pasquale Verre.

Aniello Palumbo