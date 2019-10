I CAVALIERI DELL’ORDINE DI SAN GIORGIO IN CARINZIA NOMINATI NELLA CHIESA DI SAN GIORGIO A SALERNO.

L’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio in Carinzia è tra i più antichi Ordini Cavallereschi. Fu fondato la notte di Natale del 1468 dall’Imperatore Federico III d’Asburgo ed è dedicato a San Giorgio, il leggendario guerriero santo protettore della Cavalleria. Sabato mattina, nella bellissima chiesa barocca di San Giorgio, in Via Duomo, A Salerno, sono stati nominati due nuovi soci e un socio benemerito dell’Associazione dei “Cavalieri di San Giorgio in Carinzia” che conta oltre cinquanta soci e che persegue scopi religiosi ed umanitari, come ha spiegato il Presidente, il Grande Ufficiale, avvocato Antonio Spiezia:“ Assistiamo gli ammalati e gli indigenti. Facciamo opere umanitarie e donazioni. Sosteniamo anche il restauro di opere d’arte del nostro territorio. Cerchiamo di renderci utili alla società, aiutando soprattutto i bisognosi”. L’avvocato Spiezia ha voluto dedicare la celebrazione e la santa messa alla memoria degli agenti di Polizia Pierluigi Rotta, e Matteo Demenego:” Trucidati a Trieste da mano assassina, nel compimento del loro dovere”. Suggestiva la cerimonia di nomina dei nuovi soci che hanno letto con emozione la formula del giuramento e indossato il mantello a ruota di panno bianco avorio, simbolo di purezza, con il colletto di velluto e la croce di colore rosso, posto sulle loro spalle dai padrini: Raffaele Della Pia, Basilio Passaro e dal Vicepresidente dell’associazione, il poeta Mario Senatore. I due nuovi soci, presentati dallo scultore Raffaele Della Pia, sono: il dottore antropologo Carlo Preziosi, Vicesindaco del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino, e il dottor Antonio Santaniello, Segretario Comunale dello stesso comune. Socio Benemerito è stato nominato il giornalista salernitano Aniello Palumbo. Tutti daranno il loro contributo di valorizzazione dei valori religiosi, spirituali e storici dell’Ordine. L’avvocato Luigi Noschese, funzionario del Comune di Salerno, membro dell’Associazione, in qualità di diacono ha servito la messa celebrata dal Vescovo Emerito, Monsignor Gerardo Pierro, che ha benedetto i nuovi soci, insieme a don Comincio Lanzara, Rettore della Chiesa di San Giorgio. La cerimonia è stata impreziosita dalla musica vibrante dell’organo, suonato dal Maestro Angelo De Angelis, e dalla stupenda voce del soprano Adele Spagnuolo, anch’ella socia dell’Ordine, che ha interpretato alcuni brani di Monsignor Marco Frisina.

Aniello Palumbo