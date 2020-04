Coronavirus: I Club Rotaract Salerno e Rotaract Campus Due Principati adottano le famiglie bisognose

Il “Rotaract Club Salerno, presieduto da Mariapaola Balistreri, , in questo momento di emergenza e di crisi ha ideato, congiuntamente al “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati”, presieduto da Vincenzo Maria Adinolfi, il progetto “Adotta una Famiglia” per supportare le famiglie che versano in condizioni di disagio :” Compriamo generi alimentari che poi consegniamo a queste famiglie” – ha spiegato la presidente Maria Paola Balistreri – “Un piccolo gesto per aiutare chi, come tutti, è costretto a stare in casa e soffre maggiormente gli effetti di questa condizione. I Club sono attivi sul territorio e in questo momento sono vicini alle famiglie con maggiori necessità. Se qualche lettore è a conoscenza di famiglie che necessitano di generi alimentari può contattarci tramite un messaggio diretto alla pagina Facebook https://www.facebook.com/rotaract.salerno o anche rivolgersi a Don Natale Scarpitta, Parroco di San Giuseppe Lavoratore. Manterremo l’anonimato e cercheremo di venire incontro alle famiglie che lo vorranno al meglio delle nostre possibilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...