CONCERTO DELLA WINDSCHOOLORCHESTRA DIRETTA DAL M° SALVATORE SCHEMBARI DOMANI  ALLA CHIESA DI SAN BENEDETTO

La “WindSchoolOrchestra “ che raccoglie allievi provenienti dai Licei di Vallo della Lucania, Agropoli, Sapri, Eboli, Campagna, dal Conservatorio di Salerno e dalle SMIM della Provincia, diretta dal M° Salvatore Schembari, clarinettista, direttore d’orchestra e compositore di fama internazionale, si esibirà sabato 8 febbraio, alle ore 19,00, presso la Chiesa di San Benedetto di Salerno nell’ambito dei concerti itineranti della “4a Stagione Concertistica 2020” organizzata dalla “Vigormusic International Masterclass & Festivals”, (VIMEF) diretta dal M° Franco Vigorito, famoso flautista e direttore d’orchestra, direttore artistico di eventi di caratura internazionale. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si avvale del contributo della “Fondazione Pinto” di Vallo della Lucania, di “ Da Zero”, della “Banca Montepruno” e di “Cravatte Marzullo”.

M° Vigorito e M° Scchembari

Durante il concerto patrocinato dall’ Assessorato alla Cultura del “Comune di Salerno”, la”WindSchoolOrchestra “, diretta dal M° Schembari, eseguirà brani di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Franz Von Suppè, Umberto Giordano, Pietro Mascagni, e brani composti dallo stesso Schembari, come la marcia sinfonica “Tramonto sul Cilento” e il poema sinfonico “Michelangelo”. La “WindSchoolOrchestra è un progetto nato nel 2016 grazie ad una idea del M° Franco Vigorito e dal Dirigente del Liceo Musicale di Vallo della Lucania, Francesco Massanova. “ La particolarità del progetto è che non prevede selezione di allievi eccellenti per formare un’orchestra , bensì allievi che formeranno un’orchestra eccellente” – ha spiegato il M° Franco Vigorito – “ A tal fine l’orchestra fin dalla sua nascita è stata guidata e diretta dal M° Claudio Paradiso (direttore de’ I Fiati di Parma), dal M° Franco Cesarini (compositore e direttore di fama mondiale) e dal 2018 la Direzione è stata affidata al M° Salvatore Schembari.

Aniello Palumbo