30 ESAMI ECOGRAFICI DELLA TIROIDE GRATUITI ALL’ORATORIO DI SAN FELICE IN PASTORANO GRAZIE AL CLUB ROTARY SALERNO EST

Circa trenta persone della comunità di Pastorano si sono sottoposte domenica mattina ad ecografia della tiroide, in una saletta dell’Oratorio “Via Verità e Vita” della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, diretto da Domenico D’Amore, nell’ambito del progetto “Domenica In Salute”, fortemente voluto dal presidente del Club Rotary Salerno Est, l’avvocato Carmine Napoli, che ha ricordato l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione: ” L’attività di prevenzione è fondamentale per avere dei risultati concreti. Siamo felici di collaborare con la comunità di Pastorano che è molto coesa e attiva. Quello che stiamo facendo, nel rispetto dello spirito rotariano del servire al di sopra di ogni interesse, sta dando dei buoni risultati e , richiamando la “Parabola del Seminatore, possiamo dire che : “ Il seme che cade in buon terreno germoglia e cresce rigoglioso”. Le ecografie tiroidee sono state effettuate dal dottor Igino De Giorgi, Specialista in Radiologia presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, socio del Club Rotary Salerno Est, che ha spiegato l’importanza della prevenzione delle malattie della tiroide:” E’ essenziale farla, soprattutto per i giovani. Attraverso un mezzo semplice, come l’ecografia, s’individuano problematiche riguardanti questa ghiandola che è un organo fondamentale per tutta la nostra vita. Con questo screening si individuano, i cosiddetti noduli della tiroide e le patologie infiammatorie come le tirioditi”. Il dottor De Giorgi ha spiegato che di questi noduli fortunatamente l’80% sono benigni mentre il restante 20% sono maligni e quindi è importante effettuare queste ecografie per scrinare queste problematiche:” Questa mattina ho già riscontrato alcuni casi di tiroide positiva, con alterazioni della ghiandola tiroidea e ho quindi consigliato alle pazienti di effettuare un più approfondito esame endocrinologico”. Il dottor De Giorgi ha ricordato che anche nella nostra città è presente questa patologia: ” In una percentuale che rispecchia quella nazionale, soprattutto nelle donne”. Soddisfatto il Responsabile del Progetto, il socio rotariano Gianluca Vinciguerra, ed anche Don Marco Raimondo, il parroco della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano che accoglie numerosi fedeli provenienti dai popolosi quartieri di San Felice in Pastorano, Matierno e Cappelle che ha sottolineato l’importanza dell’operato del Rotary a favore della comunità.” Siamo grati per quest’ opportunità che ci viene data di offrire un ulteriore servizio alla nostra gente con queste “Domeniche In Salute” che servono a sensibilizzare alla prevenzione, ad avere maggiore cura della propria salute e a volersi bene”. A coadiuvare il dottor De Giorgi sono stati i giovani del costituendo “Club Interact Severi Salerno Est”: Vincenzo Vinciguerra, Alessandra Vinciguerra e Federico Femina che hanno aiutato le persone prenotatesi a compilare il questionario di valutazione richiesto

Aniello Palumbo