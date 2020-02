30 ESAMI ECOGRAFICI DELLA TIROIDE GRATUITI  ALL’ORATORIO DI SAN FELICE IN PASTORANO GRAZIE AL  CLUB ROTARY SALERNO    EST

Oltre trenta persone della comunità di Pastorano si sono sottoposte domenica mattina a ecografia della tiroide, presso l’Oratorio “Via Verità e Vita” della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, diretto da Domenico D’Amore, nell’ambito del progetto distrettuale de “ Le Domenica della Salute”, messo in campo dal “Club Rotary Salerno Est” presieduto dal dottor Carmine Nobile che ha ricordato l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione e annunciato il prossimo incontro: ” Il 29 marzo sarà eseguita una valutazione odontoiatrica dal nostro socio, il dottor Antonio Sannino, medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia”.

Le ecografie tiroidee sono state effettuate dal Dirigente Medico Radiologo presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, socio del Club Rotary Salerno Est, che ha spiegato l’importanza della prevenzione delle malattie della tiroide:” E’ essenziale farla, soprattutto per i giovani. Attraverso un mezzo semplice, non invasivo, come l’ecografia, s’individuano problematiche riguardanti questa ghiandola che è un organo fondamentale per tutta la nostra vita. Con questo screening si individuano, i cosiddetti noduli della tiroide e le patologie infiammatorie come le tirioditi”. Il dottor De Giorgi ha spiegato che l’80% di questi noduli sono benigni mentre il restante 20% sono maligni:” E’ quindi importante effettuare queste ecografie per scrinare queste problematiche, come è anche importante seguire una corretta alimentazione: la dieta deve essere varia ma è importante consumare il sale iodato che ha risolto, soprattutto in alcune zone endemiche della nostra nazione, il problema del famoso gozzo tiroideo che per fortuna è una patologia che appartiene al passato”. Il dottor De Giorgi ha ricordato che anche nella nostra città è presente questa patologia: ” In una percentuale che rispecchia quella nazionale, soprattutto nelle donne”. Presente anche l’avvocato Vincenzo Cestaro, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100, il dottor Pasquale Verre, che ha sottolineato l’importanza del progetto. (pubblicato su “Il Quotidiano del Sud”).

Aniello Palumbo