20 I FINALISTI DEL PREMIO POESIS CHE SARANNO PREMIATI DOMENICA A “LA CONGREGA LETTERARIA” DI VIETRI SUL MARE

Sono 20 i finalisti provenienti da tutt’Italia che domenica sera, a partire dalle ore 18, 30, saranno premiati presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita di Vietri sul Mare , durante la serata conclusiva della quinta edizione del ” Concorso Internazionale di Poesia Poesis – Vietri sul Mare”, riservato ai giovani studenti degli istituti superiori, organizzato dai direttori artistici dell’associazione culturale “La Congrega Letteraria”, il professor Antonio Gazia e Alfonso Vincenzo Mauro, che, insieme agli altri componenti dell giuria, presieduta dalla professoressa Rossella Nicolò: il professor Antonio Avallone, la professoressa Rosa Viscito, e le giovanissime Letizia Pizzarelli e Barbara Tesauro, hanno selezionato le 20 poesie finaliste tra le oltre duecento pervenute che, durante la serata, saranno lette dall’attrice salernitana Brunella Caputo. Questi i nomi dei finalisti annunciati da Alfonso Mauro: Alexandra Bastari, Roberto Orlandini, Matteo Barbieri, Samuele Di Marzio, Maddalena Ranieri, Alice Rizzo, Linda Tantalo, Victoria Conte, Mariafrancesca De Giorgi, Patrizia Palmieri, Veronica Alessio, Mirko Battecca, Marco Covelli, Caterina Angelosanti, Federico Scianna, Jallal Souondi, Alessandro Abbruzzese, Samantha Capobianco, Gioele Andreini, Alessandro Ambrosio. Tra le novità di quest’anno l’istituzione del “Premio del Pubblico “Francesco Citarella” dedicato al compianto direttore della segreteria organizzativa e coordinatore della “Rete” de “La Congrega Letteraria”, scomparso lo scorso anno, ricordato con commozione anche dal Sindaco Giovanni De Simone che ha sottolineato l’importanza del “Premio Poesis” , anche come veicolo di promozione turistica:” In occasione della serata di premiazione tante persone provenienti da varie zone d’Italia arriveranno a Vietri. Tanti di loro torneranno o comunque promuoveranno la bellezza di Vietri”.

Il professor Antonio Gazia ha presentato gli “Incontri di Cultura” che prevedono, a partire dal 31 ottobre e fino al 6 dicembre, sei appuntamenti con professori universitari e personalità della cultura che tratterranno vari argomenti di storia letteratura, arte ,archeologia: Aniello Di Mauro, Giuseppe Foscari, Carmine Pinto, Luigina Tomay, Alfonso Conte, Giuseppina Basile.“ Questi Incontri, di carattere storico – letterario, inizieranno alle 18, 30 e si terranno, per indisponibilità dell’Arciconfraternita, presso l’Unione Sportiva Vietrese in Corso Umberto”. Dopo la parentesi natalizia “La Congrega Letteraria”, promuoverà, nel periodo Febbraio-Marzo, presso il laboratorio di ceramica ” Fabrica” di Daniela Scalese ed Elisa D’Arienzo, in Vicolo Passariello, il ”Tè letterario”:” Quest’anno presenteremo pochi libri perché punteremo alla promozione del piacere della lettura attraverso la lettura di brevi testi di autori classici e moderni e una successiva analisi collettiva con coloro che saranno presenti alla serata. Due di questi incontri, grazie alla professoressa Stephanie Miles, saranno presentati in lingua inglese e dedicati soprattutto agli operatori turistici del territorio”. Sono intervenuti anche il Vicesindaco, Angela Infante, il Presidente del Consiglio Comunale, Daniele Benincasa e gli i Assessori: Antonello Capozzolo, Marcello Civale e Annalaura Raimondi che hanno ribadito e rimarcato l’importanza delle iniziative messe in campo da “La Congrega Letteraria” aventi l’obiettivo di diffondere la cultura a Vietri sul Mare. (FOTO DI EDOARDO COLACE).

Aniello Palumbo