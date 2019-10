Venerdì a Giffoni ‘Au Moulin Rouge de Paris’ di Samarcanda Teatro

Venerdì 18 ottobre 2019 alle 20.30 presso Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana sarà rappresentato, dalla Compagnia “Samarcanda Teatro”, ‘Au Moulin Rouge de Paris’ un musical ideato e diretto da Enzo Fauci.

Il lavoro è ispirato all’estetica Steampunk, filone derivante che si rifà alla narrativa fantasy, come emerge dalla scelta dei costumi e degli accessori, curati dalla Direction Dress “Max Max”, della scenografia, realizzata dal M° Rudy Zoppi, e delle coreografie curate da Sara Forlenza, anche attrice dello spettacolo. Gli attori si esibiscono rigorosamente dal vivo con testi scritti da Matteo Volpe ed Emilia Fauci, entrambi componenti del cast della commedia, su basi editate dal direttore musicale del progetto Ettore Fauci.

Il cast è composto da Matteo Volpe, Emilia Fauci e Sara Forlenza, Simone Cauceglia, Nino Chillemi, Salvatore Sellitto ed Amalia Gloriante. Il corpo di ballo si compone di Federica D’Ambrosio, Chiara Di Crescenzo, Giada Di Lucia, Gabriella Germano, Siriana La Rocca e Giusy Murrone, con la presenza del M° Giuseppe Freda.

Per informazioni e biglietti si può scrivere a samarcandateatro@gmail.com, telefonare ai numeri 3802643761, 3287562598, 3405702204, oppure recarsi alle prevendite: Caffè Bar Artè in Via Italia n.35 a Battipaglia e Tabacchi D’Aquila – Rivendita n.11 (089 868515) in Via Francesco Spirito n. 86 a Giffoni Valle Piana.

L’Ufficio Stampa

Inteli Comunicazione- 0828/302142