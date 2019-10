SCENA TEATRO: AL VIA DA DOMANI, GIOVEDI 3 OTTOBRE, I LABORATORI PER BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI NEL CENTRO STORICO DI SALERNO.

SALERNO . Archiviato il grande successo della seconda edizione del premio “Scena Teatro” 2019, tutta rigorosamente al femminile, andata in scena sabato 28 settembre presso l’auditorium del centro sociale di Salerno l’Associazione Scena Teatro torna al lavoro dietro le quinte. Da lunedì scorso al via il 16esimo anno di vita del laboratorio teatrale con oltre duecento allievi: anche nel cuore della città vecchia, presso l’ex Chiesa di Sant’Apolonnia, a partire dalle ore 17 di domani giovedì 3 ottobre con i bambini. A seguire, precisamente alle 18 e 30 ed alle 20.30, è la volta di ragazzi ed adulti. Un laboratorio senza barriere, dai cinque ai novantanove anni, pronto anche ad accogliere i diversamente abili e che va a sottolineare l’importante operato di Antonello De Rosa nel sociale. “Sono profondamente soddisfatto – afferma Antonello De Rosa – sia per il numero di artiste presente sia per la qualità del prodotto offerto al pubblico presente sabato scorso presso l’auditorium del centro sociale di Salerno. I ragazzi sono stati veramente straordinari, come Nadia Rinaldi, che in pochissimo tempo, ed ovviamente parlo di quattro o cinque in tre giorni, è riuscita a dar vita nel migliore dei modi alla sua performance. Ed ora, come giusto che sia in questi casi, lavoriamo già per il terzo anno. Per quanto riguarda i laboratori nel cuore della città vecchia, ho sempre voluto avere un riferimento nel centro storico ed è diventato ancora più evidente che ci fosse questo punto nel momenti in cui sono giunte tante richieste di persone che non potevano raggiungere il centro sociale per svariati motivi. Ecco spiegata, quindi, l’esigenza e la voglia di aprire un punto nella città vecchia ed in particolare nella Chiesa di Sant’Apollonia che vuol dire, sopratutto per il sottoscritto, ricordi su ricordi e fantastiche esperienze”.

