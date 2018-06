PAESTUM CON SLOW FOOD CILENTO OGNI QUARTA DOMENICA DEL MESE.

Volete imparare a riconoscere i prodotti “buoni, puliti e giusti”, visitare l’area archeologica con i magnifici templi e il museo che racconta la storia dell’antica città di Paestum? Allora salvate le date: ogni quarta domenica del mese, per tutto l’anno, alle ore 10:00 e 11:30 ..

L’appuntamento è con due eccellenze, inserite nella lista del patrimonio dell’Umanità: Paestum e dieta mediterranea!

Il 2018 è l’anno dedicato al cibo italiano e al Parco Archeologico di Paestum – da domenica 28 gennaio 2018 – partono i Laboratori del Gusto.

Ogni mese il laboratorio sarà dedicato a un prodotto che sarà oggetto di degustazioni speciali guidate da esperti del settore enogastronomico e di Slow Food con il supporto di artigiani e produttori, cuochi e selezionatori che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei prodotti dell’enogastronomia di eccellenza. I partecipanti ai laboratori potranno toccare con mano, annusare, assaggiare anche attraverso la conoscenza diretta di prodotti e produttori presenti nel territorio cilentano, oltre che di storie e racconti tra antico e contemporaneo con l’obiettivo di integrazione tra il sito archeologico e gli altri attori del territorio e il coinvolgimento dei più giovani in attività ludiche per avvicinarli alla storia, all’archeologia e ai miti attraverso il cibo.

INFO:

Ogni laboratorio è aperto ad un massimo di 20 partecipanti

la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12:00 del sabato scrivendo a: info@slowfoodcilento.it oppure telefonando ai numeri: 3394758553 / 3455859155

Orari dei laboratori: ore 10:00 e ore 11:30, appuntamento alla biglietteria del museo

Costo del laboratorio: € 3,00 da aggiungere al biglietto d’ingresso al Museo e all’area archeologica (€9,00 intero/ €4,50 ridotto); chi è in possesso dell’abbonamento annuale Paestum Mia paga solo in costo del laboratorio.

Calendario dei Laboratori del gusto– ogni quarta domenica del mese per tutto il 2018

• Domenica 28 gennaio: Le noci per conservare la luce

• Domenica 25 febbraio: Che fico! Il monnato di Prignano Cilento

• Domenica 25 marzo: L’orto e le erbe spontanee nell’antica Poseidonia

• Domenica 29 aprile: Terra di pecore e pecunia: il cacioricotta

• Domenica 27 maggio: Miele e salubrità

• Domenica 24 giugno: Il solstizio di estate tra storia e leggenda

• Domenica 22 luglio: Il pane: templi di grano

• Domenica 26 agosto: Essenze: un viaggio attraverso l’olfatto e gli altri sensi

• Domenica 23 settembre: Che fico! Il monnato di Prignano Cilento

• Domenica 28 ottobre: Olio, ricchezza di ieri e speranza di oggi

• Domenica 25 novembre: I legumi: una ricchezza inesplorata

• Domenica 23 dicembre: Il solstizio di inverno tra storia e leggenda

Sabato 28 luglio dalle ore 19:00 si terrà l’evento Cibolento nei templi che si svolgerà in diversi spazi dell’area archeologica, dove si alterneranno convivialità, educazione al gusto, incontri con gli autori del cibo e approfondimenti. L’evento si caratterizza per la presenza dei produttori che si interrogano con i partecipanti sul futuro del cibo e sul nostro agire quotidiano per la salvaguardia del pianeta.

Non è prevista la prenotazione e la partecipazione all’evento è compresa nel biglietto di ingresso al Parco e nell’abbonamento Paestum Mia.

Laboratori per le scuole:, nel mese di marzo 2018, verrà realizzato un percorso denominato I colori del Mediterraneo – mani in pasta allo scopo di far rivivere le antiche botteghe del Foro mettendo a confronto antico e moderno attraverso attività pratiche a scelta tra paste fresche come i fusilli, formaggi come cacioricotta e mozzarella, il capocollo di fichi e il miele.

L’evento si svolgerà nell’area archeologica

Ogni appuntamento è aperto ad un massimo di 30 partecipanti

prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del lunedì precedente l’evento scrivendo a: info@slowfoodcilento.it oppure telefonando ai numeri: 3394758553 / 3455859155

Orari: ore 10:00 e ore 11:30, appuntamento alla biglietteria del museo

Costo del laboratorio: € 3,00 a bambino/ragazzo fino a 18 anni

Calendario “I colori del mediterraneo – mani in pasta”

• Giovedì 15 marzo 2018

• Giovedì 12 aprile 2018

• Giovedì 10 maggio 2018