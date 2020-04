Online Artecultura tv.

“ARTECULTURA TV”, è questo il nome della nuova piattaforma televisiva via Web che dalle ore 20:00 di oggi, 15 aprile 2020, con lo speciale #iorestoacasa, sarà attiva con una programmazione tutta dedicata al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. ARTECULTURA TV ha come slogan “emozioni vive in streaming” ed è un’opportunità per gli operatori del settore culturale e creativo, che potranno usufruire di soluzioni rapide ed efficaci, per ispirarli e aiutarli a far parte attivamente dell’evoluzione digitale che stiamo vivendo.

In questo momento di difficoltà mondiale per il settore l’idea di fondo della neo nata WebTV è quella di mantenere vive le emozioni positive e gli effetti benefici di cui tutti abbiamo bisogno.

Un modo per rimanere sempre aggiornati, ma anche per vedere e rivedere spettacoli, mostre, balletti e concerti, presentazioni di libri e tutto ciò che appartiene al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Il pubblico avrà accesso su www.artecultura.tva tanti contenuti audiovisivi da scoprire, in una piattaforma WebTV di streaming multi-canale, con una programmazione composta da stream live e on-demand da seguire ovunque e da qualsiasi dispositivo, anche un’ APP dedicata sarà presto disponibile.

ARTECULTURA TVé la piattaforma che ha come obiettivo la collaborazione e innovazione, coinvolgendo il pubblico e gli operatori in una community per accelerare lo sviluppo dei servizi online in un periodo storicamente ed economicamente molto delicato.

“Arte e Cultura Tv” è una piattaforma aperta a tutti gli operatori del settore, che possono inviare video o idee, con un servizio gratuito al 100%. La redazione valuterà la qualità del materiale ricevuto da inserire nella programmazione.

Per inviare i video basta semplicemente andare sul sito www.artecultura.tv e compilare il modulo predisposto.