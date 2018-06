Il Museo e l’Area archeologica di Paestum resteranno aperte fino alle ore 22:30.

Grazie al Piano di Valorizzazione MiBACT, il Museo e l’area archeologica di Paestum (limitatamente al tempio di Nettuno e alla Basilica) resteranno aperti fino alle 22:30 (ultimo biglietto 21:50).

Nel Museo sarà possibile visitare anche la mostra “L’immagine invisibile. La tomba del Tuffatore”.

“L’affresco del Tuffatore, oltre ad essere al centro di un dibattito scientifico molto controverso, è l’immagine antica che più di tutte le altre ha ispirato artisti, scultori, scrittori e poeti contemporanei. La mostra parte da una domanda molto semplice: come mai questa immagine, alquanto semplice a prima vista, ha suscitato una tale reazione nella nostra cultura contemporanea?

La Tomba del Tuffatore è un’immagine di 2500 anni fa ma – in quanto spunto di rivisitazioni e discussioni – è anche un prodotto del nostro presente. Ci dice forse più su di noi stessi che non su coloro che l’hanno realizzata all’epoca”, queste le parole di Gabriel Zuchtriegel (Direttore del Parco archeologico di Paestum).