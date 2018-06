“I Venerdì dei depositi”,tutti i venerdì fino al 31 Agosto.

Da venerdì 2 marzo 2018 riparte l’iniziativa “I venerdì dei depositi” con visite guidate in italiano e in inglese ai “tesori nascosti” nei sotterranei del Museo: un’occasione unica per accedere ai depositi, solitamente chiusi al pubblico, dove sono conservate opere mai esposte: un dietro le quinte di un grande museo archeologico con restauratori, archeologi e tecnici al lavoro.

Nei depositi si possono vedere centinaia di tombe dipinte di IV e III sec. a.C. che non sono esposte al pubblico ma che costituiscono una preziosa testimonianza della presenza dei Lucani a Paestum.

Ogni venerdì, fino al 31 agosto, il visitatore potrà scoprire un percorso fuori dall’ordinario aperto al pubblico per pochi mesi all’anno, aggiungendo solo 1 euro al costo del biglietto d’ingresso al Parco, mentre chi possiede l’abbonamento paga solo il costo aggiuntivo.

Per ogni visita è prevista la partecipazione di massimo 25 persone; l’appuntamento è alla biglietteria del Museo alle ore 10.00, 12.00 e 14.00.

La visita, curata dall’Ufficio Catalogo, dai restauratori del Museo e dagli assistenti alla fruizione, durerà circa 30 minuti.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata al numero 0828 811023 o via mail all’indirizzo: pae.didattica@beniculturali.it

Biglietto: area archeologica+museo+depositi € 10,00 – con l’abbonamento PAESTUMMIA solo € 1,00