“HERAIA MUSICA AI TEMPLI”, dal 13 luglio al 24 agosto 2018.

Aurelio Bertucci e Gabriel Zuchtriegel, Brad Mehldau Jeff Ballard e Larry Grenadiere, il Balletto del Sud, Incanto Quartet e Venere Ensemble, Peppe Barra, Kelly Joyce, Davide Cavuti, Letizia Onorati, Paolo Di Sabatino Trio: ecco i nomi degli artisti che dal 13 luglio al 24 agosto 2018 saranno protagonisti di sette serate dedicate alla musica classica, jazz, napoletana e al balletto. Insieme alla musica, a rendere le serate magiche saranno i templi: i concerti si svolgono nei pressi del tempio detto “Basilica”, il più antico dei tre monumenti dorici di Paestum.

Quest’anno ci sono alcune novità:

l’iniziativa è organizzata con il contributo del Comune di Capaccio Paestum ed è stata ribattezzata “Heraia” in onore dell’antica dea protettrice di Poseidonia;

i concerti sono in programma di venerdì alle ore 21:00, tranne uno: Brad Mehldau trio si terrà giovedì 19 luglio;

la prenotazione è obbligatoria;

c’è un sito web dedicato www.musicaaitempli.it dove si possono trovare tutte le informazioni sui singoli concerti, sui costi e su come prenotarsi.

PROGRAMMA:

Venerdì 13 luglio“Piranesi aPaestum: il suono dell’architettura” con Aurelio BERTUCCI e Gabriel ZUCHTRIEGEL concerto per pianoforte e violoncello

Giovedì 19 luglio“BRAD MEHLDAU TRIO” concerto jazz

in collaborazione con Festival Angeli Musicanti

Venerdì 27 luglio“Le quattro stagioni” con la compagnia “IL BALLETTO DEL SUD” – coreografie di Fredy Franzutti e 20 danzatori con orchestra dal vivo Hungarian International Orchestra

Venerdì 3 agosto“L’incanto di Venere” con INCANTO QUARTET e VENERE ENSEMBLE

Venerdì 10 agosto“…e cammina cammina” Peppe BARRA IN CONCERTO con Paolo Del Vecchio chitarra-mandolino, Luca Urciuolo, pianoforte-fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà Pelosi basso, Giorgio Mellone violoncello

Venerdì 17 agosto“KELLY JOYCE IN JAZZ MON AMOUR” con Maurizio ROLLI al basso, Teo CIAVARELLA al pianoforte e Massimo MANZI alla batteria

Venerdì 24 agosto IN ANTEPRIMA NAZIONALE “PARIS CINEMA TANGO” con la partecipazione della cantante Letizia ONORATI e con il Paolo DI SABATINO TRIO e David CAVUTI.

INFO:

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

E’ possibile acquistare i biglietti ancora disponibili la sera stessa del concerto presso la Biglietteria di Porta Principale (nei pressi del Tempio di Nettuno) dalle ore 20:00

BIGLIETTO € 15,00 + diritto di prenotazione

CON ABBONAMENTO PAESTUMMIA € 5,50 + diritto di prenotazione

ABBONAMENTO AI 7 CONCERTI “Heraia – Musica ai templi” € 75,00 + diritto di prenotazione

CON ABBONAMENTO PAESTUMMIA € 38,50 + diritto di prenotazione

www.musicaaitempli.it