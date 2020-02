Giornata delle Malattie Rare Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica coivolgendo l’ARTE.

la collettiva Benessere resterà in esposizione dal 21 al 3 marzo 2020 presso il 2 piano del Palazzo della Provincia di Salerno

21 febbraio 2020 ore 15.45

Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno

Giornata delle Malattie Rare

Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica

Saluti

-ing. Michele Strianese Presidente della Provincia

-dott.ssa Paky Memoli

Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Culturali ,

Beni Culturali e Turismo

interventi:

Dr. Giovanni D’Angelo Presidente Ordine Medici Salerno

Dr.ssa Giuseppina Plaitano Presidente AIDM Salerno

Dr.ssa Lucia Marotta Presidente A.N.I.Ma.S.S

Criticità e bisogni inevasi della forma rara

Dr. Paolo Moscato Reumatologo

Quadro clinico della Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica

Dr.ssa Chiara Cardamone Specializzanda Immunologia

Coinvolgimento cardiovascolare

Dr. Vincenzo Pagliara Oculista Università Humanitas Salerno

Manifestazioni oculari

Dr.ssa Maria Consiglia Calabrese Presidente SIFIR

Presidente AIFI Campania

L’importanza della riabilitazione nella forma

sistemica.

Dr.ssa Raffaella Manzo UO Dermatologia Osp. Tortora Pagani (SA)

Manifestazioni cutanee nella Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica

Dr.ssa Immacolata Borrelli Ref. Malattie Rare Ulss SA

Riconoscimento della forma primaria sistemica

come rara

Dr. Luigi Padovano Segretario Cooperativa Moscati

Il sospetto diagnostico

Dr. Oscar Petruzzella resp. UOS Medicina Legale INPS SA

Ruolo del Medico Legale nelle Comm. invalidi, handicap e

legge 104/92

MODERATRICI

Anna De Rosa e Lucia Marotta

Saranno esposte le opere

degli ARTISTI che hanno partecipato al Progetto Solidale

di A.N.I.Ma.S.S. donando le loro opere

con il coordinamento di ANNA DE ROSA:

Stefano Anselmi

Luisella Bidese

Luca Bissoli

Nadia Bonzi

Elena Cappelletto

Sandro Carloni

Antonio Cosimato

Anna De Rosa

Gabriella Faiella

Rosalba Fatigati

Yeudith Ferrara

Nunzia Florio

Carlo Iacomucci

Mario Iaione

Angelo Lazzano

Mattia Mombello

Jole Mustaro

Giuliano Napoli

Silvio Natali

Marco Petillo

Piero Piangerelli

Carmela Porco

Pina Russo

Regina Senatore

Loredana Spirineo

e gli

ARTISTI della COLLETTIVA BENESSERE

Teresa Citro

Clarita Laureti

Ketty Siani

Giovanni Armenante

Pasquale Mastrangelo

Nina Esposito

Stefania Siani

Giovanna Granata

Alessandro Granato

Rita De Martino

Raffaele Letizia

Nikko Esposito

Daniela Dumbrava

Viviana Gigantino

Federica Cavaliero

Arianna Taiani

Zhena PranoArt

Anna Rago

Annalisa Alfarano

Concetta Marrocoli

Giammaria Trotta

Achille D’Onofrio

Mario Cobas

Monica Michelotti

Donatella Gabrielli

Fausta Feola

Adele Natali

Stefano Rezza

Enrico Carniani

Nel corso della serata proiezione del Corto “L’amante Sjögren”

letture di medicina narrativa: PINA RUSSO

intrattenimento musica con dott .VINCENZO PAGLIARA

Caffè Lavazza offerto da Rosanna Botta

La sindrome di Sjögren colpisce in grande maggioranza le donne (in un rapporto di 9 a 1), è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile.

Rara malattia infiammatoria cronica, autoimmune, degenerativa e fortemente invalidante, che colpisce in particolare le donne, la sindrome di Sjögren non è inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), né nel Registro Nazionale delle Malattie Rare, ciò che aumenta il disagio di chi ne soffre. La situazione aumenta la sofferenza dei malati per i quali non ci sono farmaci curativi, cosicché l’uso di parafarmaci, di farmaci in fascia C, di terapie riabilitative fisiche e cure odontoiatriche è a carico del paziente.Essa chiede quindi riconoscimento, oltre a una diagnosi precoce .Può attaccare tutte le mucose dell’organismo: occhi, bocca, naso, reni, pancreas, fegato, cuore, apparato cardiocircolatorio, apparato osteo-articolare e polmonare, e spesso si associa ad altre patologie autoimmuni con conseguenze letali per il 5-8% dei circa 12.000/16.000 malati. Si tratta di una patologia che causa effetti deleteri non soltanto sotto l’aspetto clinico, ma anche rispetto alla vita sociale e affettiva.

A causa della complessità clinica, una diagnosi precoce e una prevenzione mirata sono sempre molto difficili, ma assolutamente necessarie.