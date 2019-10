Giornata Conclusiva Ravello Lab 2019

*Ravello Lab: lo sviluppo culturale passa da nuove forme di partenariato

pubblico-privato*

*Vincenzo **Boccia lancia un monito per il Paese **esplicato nelle sue “5

C”: cultura, coesione, collaborazione, contaminazione e corresponsabilità,

punti indispensabili per la crescita e lo sviluppo*

«La cultura come risorsa dello sviluppo locale attraverso una nuova

alleanza pubblico-privato» al centro delle riflessioni *Ravello Lab 2019*,

l’appuntamento culturale promosso da *Federculture* e dal *Centro

Universitario Europeo dei Beni Culturali di Ravello* che da tredici anni

continua a rappresentare un riferimento non soltanto nazionale per

l’elaborazione delle politiche di sviluppo territoriale a base culturale.

Per tre giorni a *Villa Rufolo *si è tenuto conto dei principali documenti

di *policy* delle Istituzioni internazionali impegnate a tutelare e

valorizzare le risorse culturali, partendo dal diritto dei cittadini alla

partecipazione culturale.

Il diffuso consenso sull’utilità di Ravello Lab deriva da una chiara

visione strategica delle sue finalità e dalla partecipazione di

amministratori, studiosi e operatori italiani ed europei, chiamati a

fornire un contributo di analisi e di proposte basate su esperienze

concrete.

I lavori sono predisposti attraverso la produzione di un’appropriata

documentazione relativa ai temi in discussione durante le giornate di

Ravello (*background paper*) e che, recapitati con anticipo ai partecipanti

ai Colloqui Internazionali, costituiscono la base concettuale per l’analisi

delle questioni aperte e delle proposte operative. Le *Raccomandazioni* di

Ravello Lab costituiscono il prodotto conclusivo di ciascuna edizione e,

opportunamente diffuse, hanno l’ambizione di contribuire a definire una

nuova agenda politica dei diversi livelli istituzionali chiamati a

sviluppare innovative politiche pubbliche di sviluppo centrate sulla

cultura e sulle industrie creative.

Nel panel 1 diretto da* Pierpaolo Forte *dell’Università del Sannio sono

stati analizzati gli *s**trumenti e i metodi di *partenariato

*pubblico-privato. **Una soluzione che si inserisce nell’auspicabile

imminente ratifica della Convenzione di Faro che enfatizza il diritto dei

cittadini alla partecipazione culturale.* In questa visione l’alleanza tra

pubblico e privato appare necessaria oltre che opportuna. Consente,

infatti, di intercettare molte risorse non utilizzate, così da invocare

meno risorse pubbliche.

La formula partenariale, infatti, è destinata a diventare la piattaforma

ideale per utilizzare correttamente i fondi del nuovo ciclo di

programmazione 2012-2027, la quale presuppone una qualità progettuale

innovativa e una larga partecipazione tra pubblico e privato.

Bisognerà però allineare la normativa e rivedere alcuni punti del Codice

dei Beni Culturali, connettendo i codici del Terzo Settore e Codice degli

appalti. Dai Colloqui di Ravello la sollecitazione di una connessione

diretta tra progettazione e gestione dei progetti culturali.

E’ emersa, infatti, anche la necessità di allargare gli spazi di autonomia

delle istituzioni culturali pubbliche per favorire sperimentazioni di

partenariato pubblico-privato, auspicando il riconoscimento delle imprese

culturali e creative. In quest’ottica partner naturale si rivelerebbe

l’Università attraverso la ricerca e la formazione, con il trasferimento

nella società delle conoscenze accumulate.

La convinzione dei panelist di Ravello è che il partenariato generi

conseguenze di valore sociale che necessita di valutazione. In questa

prospettiva si inseriscono i risultati del secondo panel *“La valutazione

delle performance economiche e sociali dell’offerta culturale”* coordinato

dall’ambasciatore *Francesco Caruso*.

L’individuazione di un sistema di valutazione si presenta complesso sia per

la pronunciata eterogeneità dell’offerta culturale, sia per l’ampia

difformità dei contesti economici, sociali e territoriali. Questo sistema

deve tener conto della recente normativa di luglio relativa al terzo

settore che affianca quella tradizionale dell’esame delle performance

organizzative.

Una prima indicazione emersa riguarda i criteri e i principi per creare

questo sistema di valutazione.

La valutazione deve seguire un processo strategico con obiettivi chiari e

misurabili, qualitativi e quantitativi.

Una condivisa necessità è rappresentata dall’istituzionalizzazione di un

laboratorio di analisi che determini linee programmatiche e dove si

eserciti una governance negoziale tra la politica e l’istanza territoriale

rappresentata da chi offre cultura.

L’esame della valutazione non può prescindere – altro punto centrale della

discussione – da elementi ostativi che costituiscono intralcio burocratico,

rallentando l’espressione culturale.

Molto si è discusso sui criteri della valutazione: il numero degli ingressi

in un luogo della cultura non può esprimere l’intero valore prodotto

dall’offerta culturale. E’ richiesta una capacità di valutazione

qualitativa legata alla partecipazione all’esperienza culturale dei

cittadini.

Tra le linee che hanno ispirato il dibattito ha assunto importanza le

recenti norme sull’autonomia dei musei e sul tentativo di omogeneizzazione

degli obiettivi strategici tradizionalmente regolati per legge fin dal

2009.

L’inclusione sociale attuata dall’offerta culturale come valore. Sono

emerse unanimi, positive, indicazioni sull’inclusione sociale di categorie

di cittadini nazionali che per età o disponibilità finanziaria non hanno

mai usufruito dell’offerta culturale, cosi come gli stranieri immigrati,

nonché di fette di emarginazione quali disabili o popolazione carceraria

(fattori positivi di questa offerta culturale con notevole impatto sociale).

Tra i punti in evidenza la correlazione tra l’offerta di cultura e

l’impatto sociale, tra valutazione e connessione con il territorio.

La valutazione necessita di competenze specialistiche sollecitando una

*capacity

building* attraverso la formazione di operatori specializzati in relazione

alle necessità territoriali.

Ad esempio i siti del patrimonio culturale italiano iscritti nella lista

Unesco hanno un’attrazione internazionale evidente e la valutazione

politica di chi redige le strategie di intervento così come degli attori

deve tenerne conto.

*«Stimolare la conoscenza del territorio e del suo patrimonio materiale e

immateriale per far crescere la consapevolezza e la responsabilità dei

cittadini rendendoli protagonisti dello sviluppo a base culturale».* Ne è

convinto *Alfonso Andria*, presidente del Centro Universitario Europeo per

i Beni Culturali di Ravello che ha aggiunto: *«È necessario perciò che tra

comparti dello Stato ci sia maggiore e migliore comunicazione: per esempio

tra il mondo dell’Istruzione e quello della tutela, gestione e promozione

dei beni e delle attività culturali. Centrale resta, dunque, il tema della

formazione perché si possa costruire un pezzo di futuro». *

*«Dai Colloqui di Ravello sono emersi grandi spunti per le Raccomandazioni

di Ravello Lab che puntano a favorire innovative formula di partenariato

pubblico-privato e ad impegnare le organizzazioni culturali a mettere a

punto metodi di valutazione efficace *– ha dichiarato il presidente di

Federculture *Andrea Cancellato* -. *A tal fine sarebbe opportuno attuare

le norme sulle imprese culturali e creative, allargare il perimetro di

beneficio dell’Art Bonus a tutti i soggetti e alle attività culturali e

infine incentivare il consumo culturale sviluppando iniziative che

defiscalizzino le spese».*

A chiudere i lavori nel primo pomeriggio di oggi il presidente di

Confindustria *Vincenzo Boccia*. «*Cultura e crescita sono due aspetti

determinanti**»* ha detto.

Boccia da Ravello lancia un monito per il Paese, da Sud a Nord, esplicato

nelle sue “5 C”: *cultura, coesione, collaborazione, contaminazione e

corresponsabilità*, punti indispensabili per la crescita e lo sviluppo, che

necessitano di *«**passione per il lavoro e amore per il Paese**».*

*«Bisogna passare dalla stagione del conflitto a quella della

collaborazione, della competitività nell’interesse del Paese per il

recupero del senso dello spirito di comunità»* ha chiosato il presidente

Boccia.