“Beneficenza ad Arte” in corso all’Istituto Virtuoso di Salerno

“Beneficenza ad Arte”, 33 artisti in mostra all’Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso in via Pertini a Salerno, in favore della Mensa dei poveri San Francesco di via D’Avossa.

Asta di beneficenza, sabato 19 ottobre alle ore 17,30

Prosegue l’evento ‘Beneficenza ad Arte’ presso l’Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno, in via Pertini, dove sono esposte le opere di 33 artisti salernitani che hanno aderito all’iniziativa di arte, cultura e soprattutto di solidarietà, giunta quest’anno alla terza edizione.

33 artisti hanno donato ciascuno una propria opera d’arte che sabato prossimo, 19 ottobre, alle ore 17,30, sarà messa all’asta di beneficenza negli stessi spazi dell’istituto Virtuoso che generosamente ospita l’evento.

Il ricavato della vendita delle opere sarà interamente devoluto alla Mensa dei poveri San Francesco di via D’Avossa, nel quartiere Carmine, punto di ristoro e luogo di aggregazione familiare per tante persone bisognose della città di Salerno.

‘Beneficenza ad Arte’ è un evento ideato dalla prof. Maria Scotti, Artista e docente di disegno e storia dell’Arte e madrina dell’evento, ed è organizzato dall’Associazione culturale e sociale Vitruvio, dall’avv. Antonio D’Alessio, consigliere comunale, dall’Istituto Alberghiero Virtuoso e dall’Agenzia di Comunicazione AGS Comunica, con il contributo di Bottega San Lazzaro e, per questa edizione, anche del Conservatorio ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno.

L’evento è stato inaugurato martedì scorso 15 ottobre con il taglio del nastro della mostra, curata da Ilaria Tamburro e Teresa D’Alessandro, che espone le 33 opere donate. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17,00.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’artista Nadia Farina – che ha donato all’evento la sua pubblicazione del 2011, Le ricette raccontano”, Edizioni Terra del Sole – si è intrattenuta con i presenti per conversare di cucina, arte e di poesia.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, dalle ore 18,00 si svolgerà l’incontro con il prof. Gaetano Guerra, Ordinario di Chimica delle macromolecole presso l’Università degli Studi di Salerno sul tema: “La plastica, da soluzione innovativa a disastro ambientale”. Il prof. Guerra è anche Accademico dei Lincei e unico membro italiano della Commissione tecnica EASAC.

Domani venerdì 18 ottobre alle ore 19,00 è in programma l’evento musicale a cura del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Beneficenza ad Arte si concluderà sabato 19 ottobre alle ore 17,30 con la messa all’asta delle opere donate dagli artisti. I battitori saranno i giornalisti Gilda Ricci ed Eduardo Scotti.

Si confida in un’ampia partecipazione di pubblico, di amanti dell’arte e di benefattori per la Mensa dei poveri San Francesco.

Per ulteriori informazioni

Luca Silvestri, Associazione Vitruvio

cell. 3289027894