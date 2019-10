AUTUMN IN MUMBAI ARRIVA A BATTIPAGLIA

Tappa in città del laboratorio itinerante di danza indiana

Arriva a Battipaglia, sabato 9 novembre, il laboratorio itinerante di danza indiana “Autumn in Mumbai”, ideato e curato dalla maestra Rosita Celenta.

L’evento permetterà di scoprire una cultura millenaria e ricca di fascino, e di immergersi nella caotica e colorata Mumbai, dove le piogge d’autunno sono accolte con gioia e riconoscenza.

L’incontro proporrà un viaggio allegro e coinvolgente nella Bollywood dance, la danza del cinema indiano.

Per la prima volta previsto lo special kids dai 6 ai 10 anni, molto divertente, che porterà i bambini a scoprire una terra nuova ed esotica.

Al laboratorio, a numero chiuso, è possibile iscriversi scrivendo a:rositacel@libero.it, o chiamando il numero 331-2389404 (anche WhatsApp).

Due gli orari da segnare in agenda, dalle 16 alle 17 per i bimbi, dalle 17 alle 18.30 per gli adulti.

Dunque appuntamento in via Serroni, 60, a Battipaglia, presso la scuola “Essere Danza”,diretta dall’insegnante Ilaria Falcone.

Ufficio Stampa ‘Essere Danza’