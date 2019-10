Ad Acerno, la seconda edizione di “Artisti al Villaggio” promossa dalle “Acli San Francesco”

Ad Acerno, la II edizione di “Artisti al Villaggio”; il concorso di estemporanea di pittura e grafica promosso dalla struttura di base delle Acli “Villaggio San Francesco” che si terrà domenica 27 ottobre con l’inizio alle ore 09.30 delle registrazioni dei partecipanti.

L’iniziativa, che nella sua prima edizione ha raccolto una significativa adesione di artisti e “giovani promesse”, vedrà impegnati i partecipanti in una attività “ex tempore” come si diceva un tempo; chiamati ad eseguire le opere aventi ad oggetto scorci, vedute, paesaggi dei meravigliosi luoghi del borgo montano della provincia di Salerno.

Una giornata all’insegna dell’arte, che unirà ai colori dell’autunno quello delle tavolozze e delle tele degli artisti, a cui sarà lasciata massima libertà nell’utilizzo della tecnica desiderata.

Come per lo scorso anno – dichiara Alfonso Boniello di Acli San Francesco – accoglieremo gli artisti al Villaggio, che dopo la timbratura delle tele, avranno la possibilità di usufruire del vasto spazio offerto dal castagneto o disseminarsi lungo l’intero borgo, nei luoghi che riterranno più caratteristici per la loro ispirazione o semplicemente per rifugiarsi in spazi privi di intralci e distrazioni.

I componenti della Giuria, scelti tra docenti di artistica delle scuole di secondo grado, critici d’arte ed appassionati, nel corso del lavoro faranno di tanto in tanto capolino ai luoghi individuati, per scorgere con occhi e presenza indiscreta la realizzazione delle opere e delle tecniche usate.

Un lavoro quello dei giurati, arduo e spesso incerto, dovendosi esaminare in breve tempo, decine d’opere di cui stilare una graduatoria di merito.

Estemporanea, che vedrà premiati non solo i più bravi, ma che darà a tutti gli artisti “au plein air” un meritato riconoscimento, a ricordo della giornata.

“Occasioni come questa, dichiara il Presidente delle ACLI provinciali di Salerno – Gianluca Mastrovito – ci consentono di favorire momenti di aggregazione e rilancio dei luoghi più suggestivi della provincia, scoprendone così le bellezze naturali, artistiche ed agroalimentari. Resta indelebile la bella esperienza dallo stile sobrio e familiare dello scorso anno, a ricordo di una giornata di sole fatta di incontri e nuove amicizie, sorprese ed imprevisti ed un piacevole momento conviviale nella natura”.

Vi aspettiamo al Villaggio San Francesco, all’ingresso di Acerno, muniti di cavalletti, colori, tele e tanta voglia di condividere del tempo insieme.