SALERNO AROUND THE WORLD – IL VIAGGIO, Palazzo Fruscione Salerno da giovedì 24 ottobre a sabato 2 novembre 2019

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini e non solo, un viaggio reale o immaginario mettendo in luce le caratteristiche del territorio attraverso la scoperta delle peculiarità della vita, della gente e della natura, con i loro ritmi e relazioni. Un viaggio è un’esperienza di vita, concorre ad una crescita interiore grazie al confronto di sistemi, differenze sociali e religiose. Scopo dell’iniziativa non è insegnare a viaggiare, ma invogliare e ognuno scelga poi le sue modalità. Quattro giorni di seminari con “addetti ai lavori” che, alternandosi, porteranno al pubblico esperienze, suggerimenti, curiosità. Un evento atto anche a superare le barriere del razzismo, delle differenze sociali , ad avvicinarsi più armonicamente alla globalizzazione dell’uomo. Il concorso e le mostre fotografiche, con la direzione tecnica di Franco Sortini, saranno parte integrante dell’evento.

Conferenza Stampa lunedì 21 ottobre ore 11.00 Salone del Gonfalone Comune di Salerno

Programma:

Giovedì 24 ottobre 2019

18:30

INAUGURAZIONE

19:00

Presentazione concorso fotografico Il Viaggio

19:15

L’UOMO E LO SPAZIO a cura di Massimo Bicciato, professional photographer/ fondatore Millebattute

20:30

Un’esperienza: dove andare, cosa chiedere, a chi chiedere, costruirsi un itinerario

21:00

Viaggio enogastronomico in Cilento – cena cilentana con degustazione di vini cilentani – Presso l’Osteria canali

Venerdì 25 ottobre 2019

18:30

VIAGGIARE A PIEDI PER DIVENTARE PAESAGGIO a cura di Luciana Lettere, viaggiatrice, blogger fondatore di Made for walkin Via Gen. Don Ferrante Maria Gonzaga, 37 – 84125 SALERNO Tel. 347.6347925 – salerno.attiva@gmail.com Codice Fiscale: 9513959 065 7

19:30

ARTICO: Storia delle esplorazioni e ricerche del CNR. A cura di Le di Roberto Sparapane CNR ROMA

Sabato 26 ottobre 2019

18:30

In viaggio nell’universo a cura di Giovanni Paglioli

19:30

Ricerca delle destinazioni di viaggio; approfondimento dell’aspetto antropologico; feste, riti, iniziazioni legati alle

Domenica 27 ottobre 2019

18:00

Premiazione concorso fotografico IL VIAGGIO

19:00

Compagnia live presenta: “Voi, laggiù” interprete Alessandro Tedesco. Regia Alessandro Tedesco

Mostre fotografiche visitabili da giovedì 24 ottobre a sabato 2 novembre dalle ore 18.30 alle ore 21.00:

Massimo Bicciato (MI): Fotografia di viaggio – PASSO DOPO PASSO

Enrico Gargiulo campione mondiale fotografia Subaquea (NA)

Montoro Contemporanea: IL VIAGGIO INTERIORE – Paesaggi della mente

Mostra concorso IL VIAGGIO

Interventi di:

Massimo Bicciato – www.massimobicciato.com – Fondatore MilleBattute Tour Operator Milano: Viaggi fotografici/Letterari

Luciana Lettere – www.madeforwalking.it – Blogger fondatrice di made for walking ( Lecce)

Giovanni Paglioli – Fotografia astronomica

Giuseppe Russo – Tour leader-Travel blogger/design – Viaggi Tribali: Tour Operator Monselice

Roberto Sparapane – CNR Lazio-Presidente Associazione” Italia al polo Nord” ONLUS- Coautore testi: NyAlesund e Artico un mondo che cambia.