Giochi online: dati e curiosità per l’estate

Il comparto del gioco online durante il 2019 ha ottenuto buoni risultati, tendenzialmente in linea con quanto era già stato prodotto e realizzato durante il secondo semestre del 2018. Un lavoro di sinergia e di programmazione che continua a dare ottimi risultati, sia andando a leggere i dati mensili, sia quelli che interessano il primo semestre operativo per questo 2019. In particolare va molto bene il comparto dei casinò online, che durante il mese di giugno spiega le vele e ottiene una crescita pari al 12,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; ci sono però anche dei punti critici per il gioco online, come si può vedere attraverso i dati che riguardano il poker cash, ormai con un trend negativo che raggiunge la doppia cifra, passando dall’8,9% in meno al 10,7% durante lo scorso mese di giugno. C’è però da sottolineare un aspetto che diventa importante, per collocare al meglio questi dati legati al gioco online: oltre il 69% degli utenti connessi, oggi utilizza dispositivi mobili come smartphone e tablet, che privilegiano altre attrattive rispetto al poker, dove mediamente una partita dura 2-3 ore, mentre per tutti gli altri giochi i tempi sono molto più ridotti.

I giochi più praticati per il casinò online: due giochi di carte e due di abilità

Se andiamo a vedere in effetti gli indici di gradimento dei giochi, possiamo scoprire come per i casinò digitali, tutto oggi ruoti in modo funzionale su quattro principali attrattive: roulette, blackjack, slot machine e baccarat. Due giochi di carte, che però con il poker hanno pochissimo in comune, visto che si giocano in una modalità rituale differente, dove l’utente va direttamente a sfidare il banco nella persona del dealer, mentre nel poker si gioca prevalentemente tra utenti, spesso 4-5 persone per tavolo. Gli altri due giochi hanno conquistato una dimensione decisamente mainstream anche per il segmento del gioco online: le slot machine sono i giochi più praticati anche fuori dal circuito dei live e online casinò, mentre la roulette si conferma ancora una volta come l’autentica regina e attrattiva per le sale da gioco virtuali e non. Proprio su quest’ultima poniamo il nostro focus: svelando i metodi per vincere alla roulette che danno risultati migliori alla lunga per quel tipo di giocatore che applica un sistema di gioco strategico e ponderato.Bisogna innanzitutto sottolineare come il gioco della roulette consista nel battere la sala da gioco, compito non certo così semplice, visto che il banco come sempre parte da una netta posizione di vantaggio. Quello che bisogna migliorare per vincere alla roulette sono le cosiddette tecniche di gioco, che ci consentono di ottenere il massimo dei benefici offerti da un casinò.

La regola da seguire per avere buoni risultati con la roulette

La prima regola da seguire consiste nel giocare alla roulette con una ruota a singolo zero, cioè la roulette europea o francese, visto che attraverso questo gioco il vantaggio della casa si dimezza, avendo un numero in meno su cui puntare il nostro denaro. Paradossalmente una delle cose che bisogna evitare, quando si gioca alla roulette, è proprio quella di non utilizzare quei famosi sistemi di gioco come la Martingale, ovvero il sistema progressivo al raddoppio, che naturalmente tende a favorire chi non ha un budget limitato su cui poter contare. Dobbiamo renderci conto che un casinò, sia esso live così come online, ha un budget illimitato su cui fare affidamento: lo scopo del loro gioco è esattamente quello che farvi continuare a giocare, anche dopo una vostra grossa vincita. A che cosa serve tutto questo per la roulette? State vincendo, è il vostro momento con una sequenza di numeri vincenti, ma non è questo il punto. Il distacco tra un giocatore vincente e uno perdente, consiste proprio nella capacità di saper leggere una partita, capendo quando è il momento di abbandonare il tavolo e quando invece bisogna continuare a giocare puntando forte per vincere. Ora finché si dispone di un grosso budget, tutto questo ha poco senso, ma se il numero di fiches a nostra disposizione tende a diminuire dopo ogni giro di ruota, è il momento di levare le tende. Molte persone sono convinte che nel gioco della roulette non esistano combinazioni vincenti, ma è esattamente il contrario. I sistemi di gioco ci sono ma si basano su sequenze piuttosto complesse, con terzine, carré, top line e sestine. Applicarle tutte simultaneamente è pressoché impensabile. Ecco perché bisogna concentrarsi su un’idea di gioco univoca e perseguire il nostro personale modus operandi, per ottenere buoni esiti con la roulette europea.